De 'Barbie' a psicópata: Margot Robbie protagonizaría la audaz reinvención de 'American Psycho'

Ciudad de México.- La actriz australiana Margot Robbie está lista para un nuevo reto en su carrera. Luego del arrollador éxito que consiguió protagonizando el 'live action' de Barbie en 2023 y que su actuación en A Big Bold Beautiful Journey pasara casi desapercibida, ahora se ha revelado que la estrella de 35 años se encuentra en pláticas para encabezar el elenco de la nueva adaptación de American Psycho.

El proyecto se encuentra bajo la dirección del cineasta italiano Luca Guadagnino y según reportes de The Sun y World of Reel, se ha contemplado un cambio en la reinterpretación del personaje de Patrick Bateman, con un giro de género que colocaría a Robbie como protagonista. Además de Margot, se han filtrado los nombres de otros actores que podrían estar en el elenco como Austin Butler (quien según Variety de diciembre 2024 está en negociaciones para Bateman), Jacob Elordi y Patrick Schwarzenegger, sin embargo, ninguno de ellos ha sido confirmado.

La nueva versión de American Psycho fue anunciada en octubre de 2024, cuando Lionsgate reveló que Guadagnino estaba en negociaciones finales para dirigirla. El guión está a cargo de Scott Z. Burns (Contagion, The Report), y se basará en la novela homónima de Bret Easton Ellis, publicada en 1991.

No se tratará de un remake directo de la película que se estrenó en el año 2000, sino será una adaptación fresca del libro, según fuentes del estudio. Se tiene previsto que las grabaciones arranquen el primer trimestre de 2026 en locaciones de Nueva York y Toronto, aunque podría ajustarse si se confirma el enfoque de género.

El presidente de Lionsgate, Adam Fogelson, ha elogiado al director como "el visionario perfecto para esta IP clásica y potente". La nueva adaptación de ‘American Psycho’ se perfila como uno de los proyectos más comentados de 2026, con Margot Robbie en el centro de una narrativa que promete provocar, desafiar y redefinir los límites del thriller psicológico.

Margot Robbie protagonizaría la readaptación de 'American Psycho'

La película original

American Psycho, que se estrenó en el año 2000 y fue dirigida por Mary Harron, fue protagonizada por Christian Bale. El actor interpretó a Patrick Bateman, un ejecutivo de Wall Street con una doble vida como asesino serial. La cinta fue inicialmente polémica por su violencia explícita y su crítica al capitalismo superficial de los años 80’s, pero con el tiempo se convirtió en una película de culto.

El filme logró recaudar 34.2 millones de dólares en taquilla global sobre un presupuesto de 7 millones, y consiguió múltiples reconocimientos por la actuación de Bale y la dirección de Harron.

American Psycho (2000)

Director: Mary Harron pic.twitter.com/FGZOSC5dOi — FilmFrame (@filmfr4me) October 25, 2025

La nueva adaptación

El nuevo proyecto pretende actualizar el enfoque temático, explorando la psicopatía desde una perspectiva femenina y contemporánea, con un posible énfasis en elementos eróticos que Guadagnino ha explorado en films como Call Me by Your Name y Challengers.

La sinopsis preliminar describe a una ejecutiva de alto nivel atrapada en un entorno corporativo tóxico, cuya obsesión por el control y la imagen la lleva a una espiral de violencia y despersonalización. Guadagnino ha prometido un "giro de guión que nadie vio venir", lo que sugiere una reinterpretación radical del material original.

Margot Robbie spoofs the American Psycho morning routine scene for Vogue https://t.co/d2QU6KOoxg — cinesthetic. (@TheCinesthetic) February 12, 2022

Fuente: Tribuna del Yaqui