Exconductora de 'Sale el Sol' aclara acusaciones de robarle a Yolanda Andrade tras su tragedia

Ciudad de México.- La reconocida exconductora de Sale el Sol y actriz de origen mexicano, Luz María Zetina, acaba de volver a dar de que hablar, ya que confirma que quiso robarle su trabajo a la querida actriz y conductora, Yolanda Andrade, tras su tragedia, y aclara las acusaciones en su contra.

Como se sabe hace varias semanas, Martha Figueroa, a través de su programa, Así Se Hacen Los Chismes, aseguró que Zetina le mandó un mensaje a Montserrat Oliver cuando supo que Andrade tenía una enfermedad incurable, para ofrecerse a tomar su lugar en el programa de Unicable antes mencionado, pidiéndole que la recomendara con los jefes: "Pues resulta que Luz María Zetina le mandó un mensaje a Montserrat y le dijo: 'Oye, pues yo aquí estoy, yo me anoto para quedarme en el lugar de Yolanda en Montse & Joe, porque ya vi como que no va a regresar, yo me anoto. ¿Me recomiendas con la productora y jefa?'", aseguró Martha.

Poco después, en una entrevista para TV Notas, la presentadora de Con Permiso, aseguró que lo que dijo es verdad, que a ella le llegó dicha información, y antes que nada, quería dejar en claro que a su parecer, es éticamente incorrecto lo que hizo, en especial porque considera que con temas de salud, hay que tener empatía: "Me pareció muy mal esa acción. No por ser Luz María o Yolanda. Simplemente eso no se le hace a un compañero. Eso de pedir la silla de una persona que se encuentra en una situación difícil personal y de salud. No fue lo correcto".

Ahora, en una entrevista para Alan Saldaña, Luz María afirmó que la presentadora del programa Hoy tenía razón, y que sí buscó a Montserrat para ser parte de la conducción, aunque aseguró que nunca quiso aprovecharse de Yolanda y del mal que la aqueja desde hace más de tres años: "En realidad fui a conducir el programa el día que Joe no fue y, me llevó increíble con Montserrat Oliver. Con todo el cariño y el amor busqué a Montse y así fue".

Finalmente, declaró que Figueroa no mintió sobre este tema, pero que sí le exageró en unas cosas, destacando que ella siempre le deseó el bien a Andrade y si buscó a Montserrat para hablar del tema y pedir su puesto, pero nunca deseo el mal y pidió por Yolanda y su salud: "Martha no dijo ninguna mentira. Le deseo (a Yolanda Andrade) toda la salud y el bienestar, muchas bendiciones para Yolanda Andrade. Sí hablé, sí busqué a Montserrat y sí toqué esa puerta, es real".

Fuente: Tribuna del Yaqui