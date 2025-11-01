Halloween de terror: Actor de 'Como Dice El Dicho' huye de bar tas ataque armado en plena fiesta

Ciudad de México.- Reconocido actor de 'Como Dice El Dicho' pasó un Halloween de terror, debido a que un hombre atacó a otro, armado, en plena fiesta en un bar

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, en México todos se llenan de fiesta, debido a que no solamente festejan el Halloween, sino que también el Día de Muertos, por lo que Adriano, al igual que millones de los ciudadanos de México, decidieron salir de fiesta con sus amigos y pasar un buen rato, el cual por desgracia, pasó de ser un momento de suma diversión y sin preocupaciones, se convirtió en una pesadilla.

Esto pues mientras que el hermano de Zamadhi Zendejas estaba en un bar, realizando una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, mostró el momento de dos sujetos peleando, hasta que uno de ellos sacó un arma y apuntó al hombre con el que peleaba, justo ante los ojos del actor y de sus compañeros. De inmediato, Zendejas fue protegido por sus escoltas y lo sacaron de prisa junto a sus acompañantes.

Después de que el actor de La Rosa de Guadalupe salió junto a sus amigos, el resto de los asistentes en el bar, se puede ver como la gente también comienzan a salir corriendo esperando escapar del peligro que representaba el hombre armado para todos, si se ponía a abrir fuero. En el momento en el que el arma salió a relucir en ese momento, se escucha como gritan: "Fuga, sacó un arma. Vámonos, vámonos. Fuga, fuga. Mochila, mochila. Vente, Tico, las niñas. Dónde es la salida. Vámonos".

Cabe mencionar que hasta el momento, Adriano ha dejado ese episodio tan terrorífico en el pasado, pues ya no ha vuelto a comentar nada de lo sucedido, incluso compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en el que se ve con sus amigos momentos antes de lo sucedido, con el mensaje "El mejor combo", dejando en claro que solo fue terror en el momento de los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui