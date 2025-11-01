Horóscopos de Nana Calistar para HOY domingo 2 de noviembre: Predicciones para el Día de Muertos

Ciudad de México.- Cada día trae nuevas oportunidades y desafíos, y los astros pueden ofrecerte una guía para enfrentarlos con la mejor energía. Descubre qué tienen preparado para ti los signos del zodíaco hoy en el amor, trabajo, salud y más, gracias a los horóscopos de Nana Calistar. ¡Deja que el universo te inspire y acompáñate de su sabiduría para aprovechar al máximo este domingo 2 de noviembre!.

Aries

Si tienes pareja, se avecina un gran paso: Podrías formalizar un compromiso. En el trabajo, cuida lo que dices porque las palabras escuchan. Deja de vivir en el pasado. Tu color de la suerte es el amarillo.

Tauro

Es posible que en estos días salga un viaje improvisado, disfrútalo. Deja los celos de lado, no te llevarán a ningún lado. Busca tu paz, acércate a cosas que conecten con tu espiritualidad.

Géminis

Es una buena etapa para probar en los negocios o ese proyecto que has estado postergando. Procura cuidar con quien te relaciones, podría haber envidias a tu alrededor. Números de la suerte 89 40 21.

Cáncer

Si estás soltero, podrías encontrar el amor pronto. Acepta citas y disfruta del momento. No te distraigas mientras estás en el trabajo, pon atención a lo que realmente importa. Cuida tu salud, se podría avecinar una caída o fractura. Color de la suerte: Blanco.

Leo

Permítete estar triste y sentir la melancolía de estos días. Nada dura para siempre, incluso las malas rachas. Aprovecha estos días para recolectar contigo, para valorar lo que tienes y agradecer. Sigue esforzándote, las recompensas tardan en llegar pero siempre aparecen. Horóscopos de Nana Calistar hoy domingo 2 de noviembre

Virgo

Se acerca el fin de año, es buen momento para reflexionar sobre todo lo que has logrado y plantearte nuevas metas. En el amor, estás atravesando una buena racha. Agradece todo lo que te pasa, eso te ha forjado hasta el día de hoy.

Libra

Se vienen días donde comenzarás a notar que el amor está fluyendo y es buen momento para que agradezcas, al poder superior en el que creas, por todo lo que recibes. A veces eres muy duro con las personas que están contigo en las buenas y malas. Ten cuidado con gastar de más.

Escorpion

Atravesarás una racha donde no te soportarás ni solo. Ten cuidado con lo que dices, a veces puedes llegar a ser muy hiriente con tus verdades.

Sagitario

Agradece a la vida y al universo todo lo que tienes, solo así conseguirás alcanzar nuevas metas y objetivos. Estás pasando por un gran momento, que cualquier mal comentario se te resbala. Si tienes pareja, deja de ser tan frío y demuestra tus sentimientos.

Capricornio

Es posible que tengas pronto la posibilidad de cambiarte de casa o de ciudad, lo cual te traerá muchos beneficios. Pon atención, existe la posibilidad de que llegue un amor nuevo a tu vida. Deja de guardar rencores a los que te han hecho daño, lo más sano es el perdón.

Acuario

Se viene un gran viaje para ti y la posibilidad de concretar nuevos proyectos, como un negocio que has estado esperando. No gastes dinero en cosas que no necesitas. Si estás en una relación, es probable que ya hayan estirado bastante la liga, así que es momento de implementar cambios.

Piscis

Para lograr tus metas, debes de cambiar de actitud. Deja de ser tan negativo y tener un caracter que a veces ni tú mismo te soportas. Amores de una noche se seguirán presentando. Si tienes pareja, ten cuidado con una infidelidad. Tu color de la suerte es el azul rey.

Fuente: Tribuna del Yaqui