Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 1 de noviembre 2025: Predicciones para el inicio de mes

Ciudad de México.- ¡Inicia un nuevo mes! Y si deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este nuevo día, es clave que consultes con atención los horóscopos de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Aquí toda la información!

Algunos signos sentirán que una etapa llega a su fin, mientras que otros experimentarán avances inesperados que los impulsarán hacia un cierre de año más estable. Aquí todos los detalles.

Horóscopos de HOY sábado 1 de noviembre de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero, trabajo y salud

Estas son las predicciones para este sábado 1 de noviembre de 2025, según tu signo zodiacal.

Aries

La energía de inicio de mes te empuja a tomar decisiones que habías pospuesto. En el ámbito laboral, una propuesta nueva podría cambiar tu rutina de forma positiva. Evita discutir con familiares y controla tus impulsos.

Tauro

Tu paciencia será puesta a prueba, pero si mantienes la calma, verás resultados concretos antes de lo esperado. Un cambio en tu entorno laboral puede beneficiarte más de lo que imaginas, dice Mhoni Vidente.

Géminis

Comienza una etapa de expansión personal este sábado 1 de noviembre. Este día sentirás la necesidad de liberarte de compromisos o relaciones que te limitan. La suerte te acompaña en decisiones financieras, pero no te precipites.

Cáncer

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Un sueño o coincidencia te dará una pista sobre algo importante que debes resolver. En el trabajo, evita las tensiones y enfócate en tus metas. En el amor, una persona del pasado podría buscarte para cerrar un ciclo.

Leo

Tu liderazgo brilla y atraerás atención en tu entorno profesional. Es un buen momento para mostrar tus ideas y asumir nuevos retos. Sin embargo, evita imponer tus puntos de vista.

Virgo

La organización será clave para este fin de semana, señala el horóscopo de Mhoni Vidente. Recibirás noticias que podrían modificar tus planes, pero sabrás adaptarte sin problemas. En lo sentimental, un gesto inesperado fortalecerá tu relación.

Libra

El equilibrio que tanto buscas comienza a restablecerse. Una buena racha económica se aproxima si aprovechas las oportunidades con prudencia. En el amor, es momento de expresar lo que sientes sin miedo. Evita sobrepensar las decisiones pequeñas.

Escorpio

Este sábado marca el inicio de un ciclo poderoso. La energía de noviembre te impulsa a cerrar etapas y dejar atrás lo que no suma. En el amor, podrías tener un encuentro profundo y significativo. En tu economía, no compartas tus planes todavía.

Sagitario

Tu signo inicia el mes con un fuerte deseo de cambio. Habrá noticias positivas relacionadas con un viaje o proyecto personal. En el amor, una persona que admiras podría mostrar interés genuino. Mantén los pies en la tierra para no crear falsas expectativas.

Capricornio

La responsabilidad será tu mejor herramienta. Un asunto familiar demandará tu atención, pero sabrás resolverlo con madurez. En el trabajo, alguien reconocerá tu esfuerzo. En el amor, los malentendidos se disipan y regresa la confianza.

Acuario

La creatividad será tu motor este sábado. Aprovecha la inspiración para retomar proyectos personales o artísticos. En el amor, sentirás mayor conexión con tu pareja o con alguien que comparte tus ideales. Buen momento para iniciar hábitos saludables.

Piscis

El inicio del mes te pide poner límites y cuidar tu energía. No permitas que personas negativas influyan en tu ánimo. En el trabajo, podrías recibir una propuesta inesperada. En el amor, es tiempo de perdonar y dejar atrás viejas heridas.

