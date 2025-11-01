Luto en Televisa: José Ron sufre desgarradora muerte de su 'hija': "Gracias por 8 años de amor"

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas mexicano, José Ron, recientemente empleó sus redes sociales para informar que ha vestido de luto a Televisa, a causa de que por desgracia, acaba de sufrir la desgarradora muerte de su hija canina de nombre Kiara, a la cual no dudó en agradecer sus ocho años de amor, destacando lo feliz que fue por tenerla a su lado.

Como se sabe, el actor de melodramas como Papá Por Siempre, es un hombre que adora a sus perros y a lo largo de sus días se dedica a darles paseos de calidad y cuando sale de vacaciones, encuentra la manera de llevarlos con él y también los lleva de excursiones. Sin embargo, ahora, ha compartido la dolorosa noticia de tener que despedirse de su hija canina, aunque no ha revelado la causa del deceso, se mostró devastado.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un video en el que aparece con sus mejores momentos al lado de Kiara, junto a un mensaje en el que deja en claro que no solamente era una mascota, sino que para él era su adoración, la muestra del amor más puro que pueda existir: "Kiara. Mi niña, mi adoración, mi compañera incondicional, mi regalito del cielo. Qué bonito fue nuestro amor. Gracias por 8 años de amor puro, por cada mirada, por tu alegría , por acompañarme, por protegerme … Nuestra conexión era única".

José Ron

De la misma manera, José ha compartido que para él, aunque su muerte es uno de los dolores más grande que puede experimentar, destacando que para él era su princesa y no importaba que pasara, seguiría siendo la número uno en su corazón: "Te amo más de lo que las palabras pueden decir y más de lo que pueda escribir por aquí. Y aunque me duele profundamente tu partida, siempre me quedaré con el amor y la gratitud por haberte tenido en mi vida. Fuiste, eres y siempre serás la princesa de Papá".

Finalmente, declaró que ella siempre sería un ser que estaría en su corazón, que era especial y su luz siempre lo seguiría a donde fuera y lo llevaría por el mejor camino para salir adelante: "Eras única y siempre serás especial. Tu luz y tu amor seguirá en cada rincón de mi alma. No me dejaré caer y el amor que te tengo será el motor para seguir adelante. Gracias por tanto. ¡Te amo!".

José Ron despide a su amada hija canina. Instagram @joseron

Fuente: Tribuna del Yaqui