Luto en TV Azteca: Fallece polémico participante de 'Soy famoso ¡Sácame de aquí!'; nadie sabe de qué murió

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo en México de nueva cuenta se encuentra de luto debido a que la mañana de este sábado 1 de noviembre se confirmó una dolorosa muerte. Resulta que diversos periodistas y medios de comunicación confirmaron el fallecimiento de Héctor Terrones, reconocido diseñador de alta costura con más de tres décadas de trayectoria que había colaborado en diversos programas de Televisa y TV Azteca.

De acuerdo con información retomada por Agencia México, el famoso modista falleció a los 59 años en octubre de 2025 pero fue hasta ahora que se reveló la triste noticia. Su muerte fue confirmada en redes sociales por allegados y figuras del medio artístico, aunque hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre la causa, la hora ni el lugar exacto de su fallecimiento.

Terrones, nacido en Ciudad de México en 1966, fue una figura clave en la moda nacional. Su carrera despegó en los años noventa, consolidándose como uno de los diseñadores más influyentes en televisión y certámenes de belleza. Fue ampliamente conocido por vestir a celebridades mexicanas y por su colaboración con el programa matutino Hoy, donde sus diseños ganaron notoriedad entre el público.

Uno de sus mayores logros fue haber sido el único diseñador mexicano en presentar una pasarela en el Museo del Louvre, en París, en 2008, un hito que marcó su proyección internacional. Además, sus creaciones llegaron a países como Costa Rica, donde clausuró la Fashion Week en 2012, y en México vistió a múltiples ganadoras del certamen Nuestra Belleza México, consolidando su prestigio en el ámbito del espectáculo y la moda de gala.

Terrones estudió en la Universidad Jannette Klein, donde también fue docente entre 1992 y 1995, y fue galardonado con el Premio a la Trayectoria por Fashion Group International en 2016. Su estilo se caracterizaba por la fusión de elementos clásicos con toques contemporáneos, y por su habilidad para realzar la figura femenina con elegancia y teatralidad, inspirado en mitología, historia francesa y raíces mexicanas.

En los últimos días de su vida, Terrones enfrentaba una situación legal delicada. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó una orden de aprehensión en su contra el 22 de octubre de 2025 por presunto abuso sexual. Según reportes, agentes ministeriales intentaron ejecutar la orden, pero familiares del diseñador habrían intentado evitar su detención ofreciendo dinero a los oficiales. No se ha confirmado si esta situación tuvo relación directa con su fallecimiento.

Uno de los últimos proyectos de Terrones en el medio artístico fue en el Canal Azteca Uno. En mayo de 2022, la televisora de Ricardo Salinas Pliego estrenó la primera y única temporada del reality Soy famoso ¡Sácame de aquí!, donde Terrones fue concursante. Lamentablemente, el diseñador fue eliminado en la primera semana del proyecto, por lo que su participación pasó casi desapercibida.

Fuente: Tribuna del Yaqui