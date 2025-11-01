Nicki Nicole confirma ruptura con Lamine Yamal tras 'infidelidad'; el futbolista revela los motivos

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante de origen argentino, Nicki Nicole, acaba de romper el silencio con respecto a su reciente polémica, confirmando su ruptura con el futbolista de origen español, Lamine Yamal, pero aclarando de manera contundente que no hubo infidelidad. Por su parte, el joven deportista brindó una entrevista en la que reveló los motivos detrás de esta separación.

El pasado viernes 31 de octubre, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, Yamal y Nicole fueron tendencia, debido a que aseguraron que el jugador del FC Barcelona, viajó a Milán con varios amigos, con los que haría fiesta en el hotel Armani de Milán, en el que supuestamente habría pasado la noche con Anna Gegnoso, mientras que Nicki estaba en su natal Argentina. Poco después, la cantante eliminó sus fotos juntos.

Ante esto, Lamine, a través de una entrevista para el programa D Corazón, dirigida por el periodista Javi de Hoyos, declaró que sí terminó con Nicole, afirmando que el motivo es que solamente ambos tomaron la decisión, pero no por una infidelidad como se está diciendo: "No estamos juntos. Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No ha sido por ninguna infidelidad. No le he sido infiel ni he estado con otra persona".

"Infiel"



Porque Lamine Yamal le habría sido infiel a Nicki Nicole con la influencer italiana Anna Gegnoso en un hotel de Milán. pic.twitter.com/8QMwb4bsuD — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 30, 2025

De la misma manera, Nicki mandó un mensaje al periodista español, Jordi Martin, al cual aseguró que en el pasado, haciendo referencia al tema de Peso Pluma, ya ha hablado de infidelidades, y por eso solo puede decir que en esta ocasión no fue así, que asegurando que rompieron cuando ella se fue de Barcelona, antes de la mencionada fiesta: "Con Lamine no estamos juntos desde hace unos días después de que me fui de Barcelona , te lo digo sobre todo por lo del rumor de la infidelidad. Créeme que si alguien me fuera infiel yo sería la primera en aclararlo en todos lados como ya hice en un pasado".

La intérprete de Ojos Verdes, declaró que no pensaba hacer una declaración pública de su separación porque no lo veía necesario, pero ahora con el tema de la infidelidad decidió salir a hablar y por eso solo agradece el apoyo y amor que le muestra la gente con esto: "Desde antes no estamos juntos, no lo íbamos a contar pero obviamente con esto que pasó te lo aclaro, si quieres contar esto no tengo ningún problema aunque te agradecería que no filtres nuestra conversación".

Fuente: Tribuna del Yaqui