Nueva acusación contra Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, por despojo de herencia familiar

Ciudad de México.- Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, se encuentra actualmente recluido en las instalaciones migratorias de Miami, Florida, mientras se define su situación legal, luego de que hace unos días fuera detenido en Estados Unidos por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

De acuerdo con el periodista Alberto Tavira, también podría estar involucrado en el despojo de una herencia familiar, cuyo presunto perjuicio recaería sobre la familia de su exesposa Maricarmen López. Todo comenzó tras el fallecimiento del padre de Maricarmen, quien dejó una herencia considerable para toda su familia. Según se informó, el abogado los convenció de invertir.

El problema surgió tiempo después, cuando Álvarez Puga se separó de la madre de su hijo y los supuestos beneficios nunca llegaron a los parientes. El comunicador señaló que Víctor intentó tranquilizarlos asegurándoles que no debían preocuparse porque, al final del día, siempre estaría para todos. Sin embargo, lo más probable es que hayan sido palabras vacías, pues actualmente los afectados continúan buscando alternativas para recuperar su dinero.

El 12 de noviembre habrá novedades

El proceso de Víctor Álvarez Puga

Como te informamos con anterioridad en TRIBUNA, el próximo 12 de noviembre de 2025 se determinará su situación migratoria en Estados Unidos. Se le considera líder de una red dedicada al desvío de recursos públicos, que provocó un fraude de 2 mil 950 millones de pesos, afectando gravemente el presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Desde el 17 de octubre pasado, un juez migratorio estadounidense determinó la deportación de dicha persona, ante lo cual sus abogados en ese país recurrieron la orden, sobre la cual se pronunciará la autoridad el próximo miércoles 12 de noviembre", actualizó la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado martes 28 de octubre de 2025 a través de un informe sobre el tema.

