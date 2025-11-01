Nueva tragedia en 'Exatlón México': Atleta rojo sufre accidente y se lesiona, ¿abandonará TV Azteca?

Ciudad de México.- Una nueva tragedia invade al Exatlón México, debido a que el pasado viernes 31 de octubre tristemente, se ha confirmado que otro atleta rojo sufrió terrible accidente y que de este, pese a que siguió con la competencia pese al dolor, terminó en una lesión en su hombro izquierdo, que tuvo que ser inmovilizado y fue hospitalizado para estudios, ¿acaso deberá abandonar TV Azteca?

La noche del pasado viernes 31 de octubre, mientras que los dos equipos se estaban disputando el duelo por la Supervivencia, tratando de evitar que uno de su color cayera en eliminación, se hizo muy evidente la falta del reconocido atleta de nombre, William Arroyo. Dicha duda, en el mismo episodio fue respondida por los mismos atletas, dejando a sus millones de seguidores en completo shock por esta situación.

El motivo de esta ausencia fue por desgracia, una lesión en el hombro izquierdo del atleta de los rojo. Mientras que todos convivían en las Barracas, William apareció en pantalla usando un cabestrillo negro que le sostiene el hombro y evita que pueda usar el hombro, destacando que por desgracia, está lesionado y deberá de usar ese aparato y mantenerse fuera de competencia por unos días, como pasó con Mati Álvarez con su caída hace días.

Rojos y Azules, se enfrentarán en la Batalla de Supervivencia de #ExatlónMéxico. uD83CuDF96?uD83DuDE4CuD83CuDFFC ¿Quién lo logrará? uD83DuDD35uD83DuDD34uD83DuDD25#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA uD83DuDC49 https://t.co/2DzbKfVCjR pic.twitter.com/SsOzd4jGad — Exatlón México (@ExatlonMx) November 1, 2025

William no ha revelado si deberá de abandonar como Aristeo Cazares, pero ha dejado entrever que por lo pronto, va a seguir en las playas de la República Dominicana, apoyando a su equipo, quién lamentablemente ya tiene a dos hombres en riesgo de eliminación, mientras que los azules apenas tienen a uno. Cabe mencionar que spoilers sugieren que van a instalar a un tercero, pues los azules ganarían la supervivencia del domingo 2 de noviembre.

William se siente estresado y sacado de onda, pues no esperaba que una lesión interviniera en sus objetivos como atleta.

Lunes a viernes, a las 7:00 PM. por Azteca UNO.

