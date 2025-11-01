Poncho de Nigris se lanza en contra de Aarón Mercury y fans se desquitan con Aldo de Nigris

Ciudad de México.- El reconocido actor e influencer regiomontano, Poncho de Nigris, recientemente volvió a dar de que hablar, debido a que acaba de lanzarse en contra del querido influencer mexicano, Aarón Mercury, criticando sus elecciones en sus proyectos actuales, por este motivo es que varios de sus fans se desquitaron con Aldo de Nigris, afirmando que nadie lo busca para proyectos importantes.

Después de todo el escándalo de La Casa de los Famosos México, Poncho ha hecho comentarios desafortunados que lo han llevado a ser sumamente atacado y criticado en redes sociales, especialmente por los seguidores de Aarón, ya que consideran que el cantante y actor regiomontano ha hecho comentarios fuera de lugar sobre Aarón, incluso aseguraron que fue homofóbico con el tema del shippeo que nació en el reality show.

Y ahora, este sábado 1 de noviembre, se ha vuelto a pensar que el intérprete de La Cobra tiene algo en contra del creador de contenido, pues en un reciente video, criticó el hecho de que Mercury actualmente se encuentra en el reality de baile, Las Estrellas Bailan en Hoy, destacando que fue desacertado para él, el "encerrarse" en el proyecto, porque es no aprovechar la fama que ya tiene, y se le va a apagar ahí.

Jueves de Jalando fierro con Aldito para hacerlo tendencia que platicamos de todo !!! Jueves de 2x1 en todas las sucursales de la Postreria 77. Los esperamos en todo y gracias por siempre estar presentes. Bendiciones — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) October 30, 2025

Por este motivo, usuarios se lanzaron en contra de Poncho y aseguraron que debería de enfocarse en criticar a su sobrino Aldo por sus desaciertos, o con el resto de los participantes, dejando en claro que para ellos, el exnovio de Yeri Mua era intocable y que no se metiera con él para nada: Tío @_PonchoDeNigris no te equivoques, opina lo que quieras con otros participantes y de tu sobrino pero no de @ArnMercurio

Está brillando más que nunca, recuerda que el no fue finalista y Televisa y TV Azteca se lo pelearon, sin hablar que las marca de LCDLFM3 lo buscaron a él.

Fuente: Tribuna del Yaqui