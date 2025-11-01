"Rey Misterio ni lo tocó": Alberto del Río aclara cómo murió 'El Perro Aguayo Jr' sobre el ring

Ciudad de México.- Durante una charla sincera dentro de La Granja VIP, el reconocido luchador de la Triple A mexicana, Alberto del Río, se ha sincerado sobre uno de los momentos de más shock en su industria, la muerte del 'Perro Aguayo Jr.', mientras que estaba sobre el ring luchando ante millones, siendo muy contundente al asegurar que "Rey Misterio ni lo tocó", por lo que decidió aclarar cómo pasó todo.

Como se sabe, el 21 de marzo del 2015, el mundo de la lucha libre se estremeció cuando en plena lucha, sobre el ring, con millones de televidentes y asistentes al evento, Pedro Aguayo Ramírez, conocido como Perro Aguayo Jr, murió mientras que estaba en una lucha de relevos con Rey Misterio como uno de sus contrincantes. La causa de muerte oficial fue dictaminada como un paro cardíaco causado por la fractura de tres vértebras.

Por esta situación se acusó a Rey Misterio de ser el responsable, debido a que se dijo que la muerte fue ocasionada por el movimiento del exluchador de la WWE, en la marca Raw, que es denominado como el 619. El movimiento consta de tirar al oponente contra las cuerdas, después, tras un giro entre estás, con el impulso del vuelo, el luchador da una doble patada en parte del cuello y la cara del oponente.

Ahora, tras 10 años de este trágico evento, el denominado 'El Patrón' acaba de revelar que no fue culpa de Rey, señalando que 'El Perro Aguayo Jr' por desgracia ya tenía lesionadas las cervicales, y aún sabiendo esto decidió pelear, y que en una de las caídas que tuvo al pelear, al levantarse, no resistieron las cervicales y se desplomó cayendo sobre las cuerdas él mismo, destacando que en ese momento ya estaba muerto, que el rival antes mencionado ni siquiera lo tocó cuando ya había perdido la vida, pero que nadie lo notó hasta que ya hizo el movimiento, y le contaron hasta tres.

Alberto afirma que cuando se habló del tema de manera interna, se dice que Pedro cayó al suelo ya se había fracturado y que pese al dolor decidió continuar pero el cuerpo no soportó el peso y fue cuando cayó, entonces que al caer con todo el peso sobre las cuerdas y la fractura se asfixió y le dio ese infarto, dejando en claro una vez más, que en realidad nada tuvo que ver Misterio con esa tragedia.

Fuente: Tribuna del Yaqui