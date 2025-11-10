Alberto del Río, harto de Alfredo Adame: 'El Patrón' amenaza con demandar al actor en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- Después de su fuerte enfrentamiento en La Granja VIP, el reconocido luchador profesional, Alberto del Río, ha dejado muy en claro que ya está harto de las actitudes y comentarios de su colega, el polémico actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, por lo que ante las cámaras lo ha amenazado con demandarlo, y hasta le envió un mensaje a su esposa, para que comience los tramites.

Como se sabe, Adame después de haber tenido su fuerte pelea con Alberto en el reality de TV Azteca, por la caída del nixtamal, decidió arremeter con todo en contra de luchador y recordó el turbulento pasado del deportista, señalando que era un "golpeador de mujeres". Hace varios años, Alberto fue acusado de secuestro, violencia y abuso sexual contra su entonces pareja, Paige, que lo señaló de mantenerla retenida contra su voluntad y tener relaciones con ella sin su consentimiento.

Ante esto, el pasado domingo 9 de noviembre, tras resultar la eliminación de Jawy Méndez, los integrantes restantes del reality show, se reunieron en la sala, y el denominado 'El Patrón', declaró que él no tenía problemas con Adame porque ya ahí habían quedado sus problemas, porque se había disculpado por sus acciones pasadas, destacando que al ver ese acto tan de hombres decidió dejar atrás las malas actitudes.

Le ardió tanto que Adame lo exhibió como mentiroso [Sin saber, que patrón se la paso mintiendo a todos]

JAJAJAJA

Ahora resulta que si va a demandar en México y EEUU uD83EuDD21uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23#LaGranjaVIP

Pensó que A Adame le daría miedo su demanda jajajaja pic.twitter.com/Pjo5EmDTAQ — Granjero ADAME GOLDEN BOY uD83DuDC13uD83EuDD77 (@maguies24) November 10, 2025

Ante esto, el ganador de Soy Famoso... ¡Sáquenme de Aquí! fue contundente al negar esto, y dejó en claro que "no me disculpé ni admití nada", por lo que volvió a encenderse la polémica entre ambos, pues tuvieron otra breve discusión por esta situación, que dejó una vez más, el ambiente tenso entre ambos y los presentes que vivieron el momento.

Cabe mencionar que después de esta reunión, y de que se suponía que ya no iba a engancharse con la situación, el exluchador de la WWE, a través de las cámaras le mandó un mensaje a su esposa, en el que le pide que se ponga en contacto con 'El Chato' y comience a realizar los movimientos que él sabe, lo que es tomado a que este sujeto sería su abogado, y estaría por interponer demanda en contra de Adame.

Alberto del Rio, “El Patrón” inicia demanda a Alfredo Adame en México y Estados Unidos, días después de haberle dicho que ahí ‘moría todo’ cara a cara. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/rrA6mfB0wl — André Magno (@AndreMagnoSoy) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui