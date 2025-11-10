Angélica Vale confirma divorcio: La actriz de Televisa, entre lágrimas, revela que se enteró por la prensa

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Angélica Vale, después de los dimes y diretes, ha decidido romper el silencio y entre lágrimas, visiblemente devastada, ha confirmado su divorcio del empresario mexicano, Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común. Sobre las razones, la actriz de Televisa dice no saberlas y al aire reveló que se enteró por la prensa de la demanda.

El pasado domingo 9 de noviembre, en redes sociales comenzó a decirse que la actriz de La Fea Más Bella, estaba en proceso de divorcio, y que fue Otto el que decidió interponer la demanda para disolver su matrimonio. De la misma manera, se aseguró que estaban separados desde el me de abril del año en curso, y que ya no estaban viviendo en la misma casa, aunque mantendrían la mejor relación por sus dos hijos en común.

Ahora, durante su programa de radio, Angélica Vale Show, la actriz y comediante confirmó que estaba en proceso de separación, que tanto ella como su esposo están llevando esta situación en paz y de la manera más saludable para todos, aunque sea complicado a veces: "Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo, desafortunadamente, se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años".

Ante esto, declaró que fue Javier Ceriani el que tuvo la información primero, y que él ya había hablado con ella del tema, por lo que no está molesta con él, solo sorprendida, pero al final del día es algo que sabe que iba a salir a la luz: "Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, y no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó de sorpresa, aunque soy amiga de Javier Ceriani como de muchas personas de la prensa, él me llamó. Sí me llamó, yo creo que por eso no le voy a dejar de hablar".

Vale declaró que ella ya estaba separada desde abril como se dice, pero que la demanda no fue interpuesta hasta hace unos días, y que ella se enteró igual que todos, mediante el canal de YouTube del expresentador de Chisme No Like, tras lo que después su aún esposo se comunicó: "Cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido; él me había llamado unos días antes para decirme que íbamos a empezar el proceso, yo le dije que sí".

Finalmente, la presentadora de Juego de Voces declaró que ella está feliz con lo vivido y con lo que aprendió a través de los años: "Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer. Estoy y estaré profundamente agradecida con ustedes, el público, mis amigos, la prensa, los medios, por el apoyo y cariño constante y sé que cuento con su empatía", concluyó.

"Siento que les fallé...": al borde de las lágrimas, Angélica Vale confirma divorcio con Otto Padron y confiesa la razón por la que no lo había hecho público.



Fuente: Tribuna del Yaqui