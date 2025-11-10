Angélica Vale se divorcia, Ángela Aguilar anuncia boda religiosa y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si planeas ponerte al día con lo que hicieron tus artistas favoritos este fin de semana, pero no quieres perder mucho tiempo, TRIBUNA te presenta la mejor opción. Se trata del Tribuna Top 3 Espectáculos, tu resumen informativo favorito con las noticias que están marcando la agenda estatal. En la edición de este lunes 10 de noviembre, conoce los detalles del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón.

Eduin Caz pagaría 800 mil pesos por cantar un corrido

En redes sociales se volvió viral la supuesta multa que pagaría el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, por cantar un corrido en su concierto en Ciudad Juárez, sin embargo, esto se desmintió al comprobarse que en la mencionada ciudad no se multa por la interpretación de este tipo de música.

Ángela Aguilar anuncia boda

Recientemente, la cantante Ángela Aguilar reveló que se casará por la iglesia con su esposo Christian Nodal. En un encuentro con fans, la famosa intérprete explicó que su boda religiosa se realizaría en mayo de 2026.

Angélica Vale confirma su divorcio

La famosa conductora y actriz, Angélica Vale, anunció entre lágrimas su divorcio de Otto Padrón. Fue en su programa de radio Angélica Vale Show, donde la también cantante confesó que se enteró por la prensa de esta situación y señaló que se encuentra serena ante la adversidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui