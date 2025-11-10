Aseguran que Angélica Vale engañó a Otto Padrón con un bailarín y eso provocó el divorcio

Ciudad de México.- Como te informamos en TRIBUNA, se reveló que Angélica Vale y su esposo Otto Padrón están en proceso de divorcio. Inclusive, la comediante mexicana compartió parte de su sentir durante una transmisión de su programa de radio La Vale Show. Sin embargo, la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, compartió información que cambia por completo el rumbo de la noticia.

Según la reconocida personalidad de internet, la hija de la icónica actriz Angélica María le habría sido infiel al director de operaciones de la empresa de medios Get After It Media. Aunque no reveló nombres, comentó que la persona con la que presuntamente engañó al ejecutivo es un bailarín con quien la exestrella de Televisa trabajó en la obra Vaselina, proyecto que estaba en desarrollo a mediados de julio de 2023.

"A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su exesposo Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina. Recordemos que ella pasó mucho tiempo en México grabando un programa de televisión y, además, estuvo en la obra Vaselina. Según esto, el señor Otto decidió irse de la casa y tramitar el divorcio, en el cual se pide no divulgar lo que sucedió", declaró la controvertida Jaqueline.

La creadora de contenido también aclaró que Angélica y Otto se casaron bajo el régimen de bienes separados, por lo que no hay nada que repartir. Asimismo, recordó que él ayudó a su esposa a conseguir la tan ansiada estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Angélica Vale no ha respondido a las afirmaciones de Jacqueline, que ya circulan en redes sociales.

"Aparte, el señor Otto no es tonto y está bien asesorado; si se descuida, ni manutención le dará a ella. Ellos estaban casados por bienes separados, así que no hay nada que repartir… a menos que se reparta la estrella de Angélica Vale, que Otto le ayudó a conseguir, pues él es parte de la organización que entrega las estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood. Además, es el presidente de la radio donde ella tiene su programa, así que es su jefe. Tiempo al tiempo", concluyó Chamonic.

