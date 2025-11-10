¿Drama en Televisa? Kunno habla de su 'enemistad' con Aarón Mercury en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Ciudad de México.- El reconocido actor e influencer mexicano, Kunno, recientemente ha decidido romper el silencio sobre las especulaciones de vivir drama en Televisa con su compañero de reality, el creador de contenido y nuevo galán mexicano, Aarón Mercury, y con total sinceridad ha hablado de su supuesta enemistad con él, y si es que en verdad están teniendo problemas dentro de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Como se sabe, en el pasado, Mercury aseguró que a él no le agradaba para nada Kunno, y prefería mantenerse lejos, sin embargo, antes de comenzar con el reality del programa Hoy, ambos posaron juntos, por lo que se dijo que habían limado asperezas, pero, poco después, amigas de Wendy Guevara, aseguraron que Kunno le rogó a Mercury por la foto y él aceptó para evitarse problemas, pero que se sintió incómodo: "Bien educado, Aarón. En las fotos que salió con Kunno, Aarón no quería tomarse las fotos. A él no le gusta el pleito. Es de evitar polémicas".

Ahora, durante una entrevista con Edén Dorantes, al hablar sobre las polémicas que supuestamente estarían generando en interno con Mercury, el creador de la Caminata 4K, aseguró que era mentira, que él no tiene problemas con absolutamente nadie, y no hay dramas, al menos de su parte: "Pues normal, yo no tengo problemas con absolutamente nadie, o sea, ni con nada, yo soy una persona que ahorita está disfrutando mucho del proyecto".

Se sabe que #aaronmercury no es de polémicas y siempre se a manejado así muy educado y centrado uD83EuDD70 #LaCasaDeAaron pic.twitter.com/ROMGZBmaCm — Cherry Turner uD83DuDE38uD83DuDE08? (@CherryTurnee) October 9, 2025

De la misma manera, declaró que con Briggitte Bozzo se lleva de maravilla y han hablado sobre ser pareja cuando haya un cambio de una semana, porque ambos han estado con una gran disciplina y cree que podrían ser un gran match, aunque sin dejar a sus parejas de lado: "Me llevó super bien con Briggitte Bozzo, de hecho lo hemos platicado, y si en algún momento hay cambio de pareja en una semana, nos encantaría estar juntos".

Finalmente, declaró que él admira a todos sus compañeros, pero que no todos son sus amigos, que lleva la fiesta en paz, y no se mete con nadie, no pelea y se enfoca en el baile, pero no todos son amigos, pero eso no le quita lo cortés y que respete y admite su trabajo: "A mis compañeros los admiro, porque le están poniendo todo el empeño, y en serio que los respeto mucho, pero la amistad cuesta trabajo".

