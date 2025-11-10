Filtran quiénes serán las damas de honor de Taylor Swift en su boda con Travis Kelce

California, Estados Unidos.- La reconocida cantante estadounidense Taylor Swift y su famoso prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, están a punto de casarse. Lo más emocionante es que todo parece indicar que ya se encuentran en medio de los preparativos, ya que la intérprete de Love Story incluso comenzó a elegir a sus damas de honor. En TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

De acuerdo con información de The US Sun, la cantante, conocida también por su icónico tema You Belong With Me, le pidió a la modelo Gigi Hadid que sea su dama de honor. De hecho, estas dos estrellas se conocieron en 2014 durante una fiesta previa a los Óscar y, con el tiempo, su relación se volvió cada vez más cercana. Según el medio antes citado, una fuente cercana reveló que Gigi estaba más que feliz por la propuesta de la estrella pop.

Aparentemente, todo esto ocurrió la noche del pasado lunes 9 de noviembre, durante una cena en Nueva York, cuando los enamorados conversaron sobre algunas decisiones relacionadas con la ceremonia. La reacción de Gigi fue de sorpresa y, de inmediato, aceptó. Por supuesto, otra amiga que también formará parte del cortejo nupcial es la exestrella de Disney, Selena Gómez.

Taylor Swift y Travis Kelce

Cabe destacar que Taylor ya finalizó su lista de damas de honor y desea comunicárselo personalmente a cada una, para dejarles claro lo mucho que significan para ella. Se dice que uno de sus mayores deseos es que participen activamente en los preparativos, ya que no solo planea que la boda sea inolvidable para ellos como pareja, sino que también contempla reunirse con los futuros invitados, incluso durante un posible viaje previo a la ceremonia.

#Tendencias | Belinda y Karol G serían las posibles colaboraciones en nuevo disco de Amanda Miguel uD83CuDFA4uD83CuDFB6https://t.co/ax84c26LI1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Es necesario recalcar que la boda podría llevarse a cabo en el verano de 2026. En cuanto al lugar, los enamorados consideran como opciones Estados Unidos, Europa e Italia. Cabe recordar que, como te informamos en TRIBUNA, Travis le propuso matrimonio a la compositora en agosto de 2025, justo en el jardín de la casa de Kelce en Leawood, Kansas, desde donde provienen las hermosas imágenes que ambos compartieron en Instagram.

Fuente: Tribuna del Yaqui