¿Golpeada y maltratada? Familia de Silvia Pinal habla del supuesto abuso a la 'Diva' en sus últimos días

Ciudad de México.- Desde hace varios días, el nombre de doña Silvia Pinal se volvió tendencia en redes sociales y medios de comunicación, y no porque se acerque su primer aniversario luctuoso sino por un nuevo escándalo que está empañando su legado. Resulta que se filtraron unos audios en los que presuntamente una enfermera maltrataba verbalmente a la aclamada 'Diva del Cine Mexicano', pese a su condición de salud en los últimos años.

Debido a lo delicada de la situación, la prensa buscó a integrantes de la familia Pinal para saber su opinión. Una de las primeras en hablar fue Stephanie Salas, quien manifestó su tristeza porque el legado de su abuela se esté viendo manchado por este tipo de situaciones: "Ya, ya sé. Bueno, yo la verdad lo único que pido es que hay que dejar descansar el recuerdo de mi abuela, es lo único que te puedo decir", expresó.

En ese sentido, la actriz y cantante confesó que tanto ella como otras integrantes de la dinastía no la han pasado bien, por lo que hizo un llamado a la prensa para ser más respetuosa: "Yo ahorita venía, pues tengo altibajos, o sea, ha sido un año difícil, ¿no? Se murió la leyenda, se murió la gran diva. Y no nada más, pues mi abuelita, y la abuelita, y la mamá y entonces, pues esas pérdidas son fuertes".

Entonces, todo lo que sale alrededor, todos estos chismes, ¿qué te puedo decir? Yo lo único que pido, de verdad, es que ya se deje descansar en paz la imagen de mi abuela", agregó.

Al preguntarle cómo ha vivido este proceso emocionalmente, Stephanie reconoció que ha sido un periodo de duelo y reconstrucción. "Pues eso, o sea, no ha sido fácil, pero bueno, afortunadamente terminando bien el año, voy a hacer unas funciones de Monólogos los jueves junto con Camila, qué bueno que lo puedo mencionar ahora", compartió. "Eso me da mucha pues alegría, ¿no? Regresar a los escenarios, volver a trabajar. Eso es lo que nos saca adelante, ¿no? Y esta nueva apuesta con El seductor pues nos tiene ensayando, ocupados, contentos".

Exasistente de Silvia Pinal rompe el silencio

Otra persona que habló de los supuestos maltratos hacia la gran Silvia fue Efigenia Ramos, quien fuera asistente personal de la famosa durante más de tres décadas. De forma contundente, la incondicional de 'La Pinal' desmintió que su clienta haya presentado moretones o señales de maltrato por parte de la enfermera que fue despedida por supuestos malos tratos verbales.

Afortunadamente mi jefa jamás tuvo ningún moretón ni nada así, como para pensar que le hubieran hecho algo", afirmó Ramos.

Incluso añadió, en tono firme, que, de haber sospechado alguna agresión, hubiera reaccionado de inmediato: "No, la hubiera sacado a cachetadas. A mí no me hubiera… Porque cuando uno cuida a una persona es tu responsabilidad... Yo sacaba a todo mundo cuando yo veía que mi jefa estaba incómoda".

Cambiando un poco de tema, Ramos habló sobre los preparativos para la misa en honor al primer aniversario luctuoso de doña Silvia el próximo 28 de noviembre. El evento religioso tendrá lugar en la cripta familiar y ella se encargará de organizarlo, por lo que adelantó que contará con la participación de tenores y un mariachi: "Va a estar muy padre, los vamos a invitar, eh. Les va a llegar la invitación".

Antes de cerrar la conversación con los medios, la exasistente de la actriz nacida en Guaymas, Sonora, aprovechó para desmentir que haya tenido un altercado físico con Alejandra Guzmán, quien presuntamente le dio una cachetada. "Yo no sé quién dice tanta cosa. No ocurrió".

¿Efigenia Ramos sabía del M4LTRAT0 a Silvia Pinal por enfermera? Ella responde, asegura que Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán tomaron 'cartas en el asunto' #DePrimeraManouD83DuDC4C de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/PekA9aaNUM — De Primera Mano (@deprimeramano) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui