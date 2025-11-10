Imelda Tuñón se lanza en contra de Maribel Guardia; afirma que Marco Chacón le arruinó la vida

Ciudad de México.- La polémica actriz y cantante, Imelda Tuñón, recientemente brindó una entrevista a medios de comunicación, en la que ha dejado en claro que no piensa pelear más con su exsuegra, la actriz Maribel Guardia, aunque no tuvo reparos en arremeter en su contra, y en la de su esposo, el empresario Marco Chacón, asegurando que él le arruinó la vida por completo, a la querida estrella de Televisa.

Como se sabe, hace un par de días que se captó a Imelda besando a un misterioso hombre durante un evento, por lo que se dice que ya tiene nuevo romance. Ante esto, se le cuestionó a la actriz de Lagunilla, Mi Barrio, qué pensaba al respecto de esta situación, a lo que solamente declaró que es la vida de Imelda y no se va a meter, y solo le puede aconsejar que se busque un buen hombre que quiera a su nieto.

Ante esto, la actriz de La Sirenita, declaró que ella es una mujer que ante todo está su hijo, y que es muy evidente que jamás va a preferir a un hombre sobre su pequeño, destacando que confía en ella y no va a elegir un mal hombre y el que no quiera a su primogénito, no será parte de su vida: "Yo confío en mi criterio para ese tipo de cosas, nunca en la vida, jamás, jamás, estaría con una persona que no quiera a mi hijo, o sea, no se puede, no hay manera, porque mi hijo es mi vida, y mi hijo está sobre cualquier hombre".

De la misma manera, declaró que ella le aconseja que mejor se enfoque en su esposo, pues afirma que ella necesita de mucha ayuda, ya que Chacón le arruinó la vida, y ahora solo debe de esperar que no le siga siendo infiel ni la deja por nadie más, asegurando les desea lo mejor: "Espero que ella esté bien con su pareja y encuentre la paz, porque su pareja sí le arruinó la vida, así que eso sí está mu cañón, no lo puedo decir de otra manera, y espero que en este momento sí la esté respetando y le de el apoyo que necesita".

Por otro lado, señaló que no cree que muy pronto pueda haber una reconciliación con la actriz de Corona de Lágrimas, que ambas están muy metidas en sus asuntos, agregando que sabe que Maribel contactó a una bruja que le dio terribles noticias sobre lo que le depara el futuro: "La verdad es que no, no creo, ella está muy metida en sus ondas, y por ahí me platicaron que fue a ver a una bruja, que va a ver a una bruja, a la que van mucha gente de la farándula, que le dijo que el karma le va a venir encima y ahí va el karma".

Finalmente, Imelda aseguró que su hijo, José Julián Figueroa, es un niño que no tiene buenos sentimientos por su abuela, que ella trata de hacerle recordar los bellos momentos al lado de Maribel, pero que lo que el niño recuerda es solamente el que lo separó de su madre: "El recuerdo que le va a quedar a José Julián, el recuerdo que tiene ahorita, es el recuerdo de cuando lo separó, no recuerda lo demás, porque yo se los he dicho, y él no recuerda nada, ella podrá tener los más bonitos con José Julián, pero él no".

