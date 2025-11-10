Lola Cortés abandona 'La Granja VIP' y ya tendrían listo a su reemplazo; pagaría multa de 50mp

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Lola Cortés, desgraciadamente no pudo estar ni un día más encerrada e incomunicada con el exterior, por lo que decidió abandonar La Granja VIP, entre lágrimas y dejando en claro que era su momento, que no podía más. Ante esto, se ha dicho que en la televisora ya tendrían listo a su reemplazo, y que además le exigirían pagar multa de 50 mil pesos.

La noche del pasado domingo 9 de noviembre, en el reality show de TV Azteca, Lola al ver que no fue eliminada, tomó la decisión de salirse por su propia cuenta, destacando que ella ya no podía estar más tiempo encerrada, que su ansiedad la estaba consumiendo y no podía, simplemente ella ya había llegado a su límite. Cabe recordar que en el pasado, ha dejado en claro que sufre de ansiedad y depresión.

Al momento de salir, la estaba esperando su hija mayor, Daniela Romo, la cual la estrechó entre sus brazos, mientras que la conocida 'Juez de Hierro' se rompía en llanto y temblaba, a lo que su descendiente le decía que iba a estar todo bien, que ya estaba afuera, y que estaba bien, que se calmara porque ella ya la tenía y ya estaba bien a salvo, que no se preocupara por nada más.

Está lección que da Lola Cortes sobre priorizar sobre la salud mental es ¡Ejemplar!

Te amamos Dolores. #LaGranjaVIP NO era el lugar.

Ojalá algún día la gente entendiera el valor que se necesita para tomar acción. pic.twitter.com/7Rdm59gKZ6 — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) November 10, 2025

Ahora, a tan solo unas cuantas horas de que saliera, se ha comenzado a especular en redes sociales, como X, anteriormente conocido como Twitter, que los altos mandos de la televisora no han perdido tiempo y ya tienen a la persona que va a reemplazar a Lola, y que al parecer es una celebridad muy famosa y querida por el público mexicano, que llegará a cambiar las cosas y darle un nuevo boom al proyecto.

Aunque no revelaron el nombre, mucho se ha dicho sobre la posibilidad de que sea Manelyk González la nueva integrante y llegue en papel de villana. Por otro lado, también se ha dicho que la producción de La Granja VIP, le cobraría 50 mil pesos de multa a Cortés por haber abandonado la competencia por elección y no por una eliminación, aunque hasta el momento no se ha confirmado nada al respecto.

Se viene el reemplazo de Lola Cortez en #LaGranjaVIP uD83DuDD25 uD83DuDD25 SERÁ UNA BOMBA uD83DuDCA3 — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui