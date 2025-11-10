¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360 y La Ventaja? Azules sufrirían este 10 de noviembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los azueles podrían vivir un infierno en esta sexta semana, especialmente en el premio más importante para los atletas, la Villa 360, ya que según los spoilers de este lunes 10 de noviembre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de las comodidades de la casa grande, y el Juego Por La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que los azules estarían bastante debilitados ante las dos pérdidas del domingo 9 de noviembre, Michelle Tanori por eliminación, y Paola Peña por lesión, por lo que su estrés estaría por los cielos y los rojos aprovecharían para buscar sacarles una amplia ventaja.

Según los spoilers, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana será el Juego Por La Ventaja, en la que en esta sexta semana de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a una de los hombres que vayan al Duelo de Eliminación el próximo domingo 17 de noviembre, van a ser los rojos por segunda vez consecutiva, dejando a los azules una vez más con un mal sabor de boca.

Con lágrimas y mucha emoción, Michell Tanori se despide tras un maravilloso viaje en Exatlón México . Cargada de nuevas vivencias y lecciones, agradece a su familia Azul y todos los que le apoyaron, Tanori regresa a casa recordando que cada experiencia nos hace más fuertes.… pic.twitter.com/ajgFYT4LJB — Exatlón México (@ExatlonMx) November 10, 2025

Pero eso no sería todo, ya que en cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes del canal de YouTube de Proyecto TV, serán los del equipo de Mati Álvarez, quienes nuevamente se mantengan en las comodidades de la Villa 360, en el inicio de la sexta semana de esta nueva temporada, que sería la tercera ocasión consecutiva a lo largo de una semana.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados para no pasarla tan mal tras perder a dos chicas, y dejarían atrás las barracas, sorprendiendo a todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui