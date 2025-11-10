Sigue la pesadilla azul: Tras terrible accidente, Paola Peña abandona 'Exatlón México' por lesión

Ciudad de México.- Desgraciadamente sigue la pesadilla azul, debido a que terminaron una vez más con dos elementos menos esta quinta semana de competencia, ya que tras sufrir terrible accidente en competencia, la querida atleta de los celestes, Paola Peña, ya no puede seguir en las playas de República Dominicana y ha tenido que abandonar el Exatlón México. Pero eso no fue todo, pues también perdieron a otra integrante ante los rojos.

El pasado viernes 7 de noviembre, mientras que rojos y azules competían para ganar la Supervivencia, Paola al enfrentarse a Mati Álvarez, por desgracia al momento de dar un salto para bajar de la plataforma superior, tuvo un resbalón que causó que se doblará el pie y se le saliera ligeramente la rodilla. Ante esta situación fue enviada al hospital para hacerle una serie de estudios y determinar su requería solo días de reposo o abandonar por lesión.

Tristemente, después de varios días de angustia, el pasado domingo 9 de noviembre, Antonio Rosique reveló que el parte médico ya había sido entregado y que en este decían que Paola requería de atención superior con su rodilla, por lo que debía de abandonar las playas del Exatlón México para recuperarse de manera favorable y con intervención médica especializada, por lo que se cree que entraría a cirugía.

A través de su cuenta de Instagram, Paola ha compartido un mensaje de su club de fans, en el que la alientan a continuar con su legado y esforzarse en recuperarse para que pueda regresar a hacer lo que más ama, e incluso también más adelante volver a las playas de República Dominicana: "Las batallas más duras no se libran en la pista, sino en el alma. No saber si podrás volver duele más que la lesión misma, pero recuerda esto: una pausa no define tu historia, solo la prepara para un nuevo capítulo. Tu valor no está en lo que haces, sino en quién eres cuando todo se detiene. Sea cual sea el resultado, ya ganaste al no rendirte".

Por otro lado, los azules no solo perdieron a alguien a causa de la lesión, sino que también por el Duelo de Eliminación, siendo Tanori quién cayó a manos de Edna, Ella y Valery Caranza, perdiendo su lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui