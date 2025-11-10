Tras 14 años de matrimonio, Angélica Vale estaría en proceso de divorcio; Otto lo solicitaría

Ciudad de México.- Después de una aparente felicidad tras 14 años de matrimonio, la reconocida actriz y presentadora mexicana, Angélica Vale, por desgracia estaría en proceso de divorcio de su esposo y padre de sus dos hijos, el empresario Otto Padrón, con el que reside en Estados Unidos. Aunque no se sabe los motivos con exactitud, en los informes se dice que fue él quién solicitaría la separación.

Vale es una de las estrellas que nacieron y crecieron en Televisa, gracias a su talento en la actuación, destacando en La Fea Más Bella, en la comedia y sobre todo, con sus shows de imitaciones, que la han hecho tan popular. En los últimos años, después de su breve veto de la empresa San Ángel y haberse casado en el 2011 con Otto, Angélica radica en Los Ángeles, California, donde crían a sus dos hijos en común.

Pero ahora, desde la tarde del pasado domingo 9 de noviembre, se ha comenzado el rumor de que la actriz está en proceso de separación de su esposo, tras 14 años de matrimonio y dos hijos, sin embargo, no han declarado los motivos por los que se habría tomado la decisión de separar sus caminos en plena adolescencia de sus dos hijos, y tras más de una década compartiendo su vida, aparentemente de manera feliz.

Según los informes dados, la separación tiene desde el mes de abril del año en curso, y en la cuenta de Instagram de Televisa Espectáculos, filtraron una parte de los supuestos documentos que confirmarían que sí están a nada de separarse de manera definitiva, incluso declararon que Otto sería el que estaría solicitando el divorcio. En los documentos no específica porqué lo solicita, solo que desea la disolución.

Cabe mencionar que hasta el momento, la reconocida hija de Angélica María, una de las primeras actrices del 'Cine de Oro', no se ha pronunciado para confirmar o desmentir dicha información, por lo que se espera que pronto hable al respecto. Según Televisa, este lunes 10 de noviembre, durante su programa de radio, hablaría sobre esta situación y daría los motivos, que sería "desde el amor".

Fuente: Tribuna del Yaqui