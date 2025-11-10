Trifecta musical: Amanda Miguel revela que planea duetos con Belinda y Karol G en su nuevo álbum

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Amanda Miguel, vivió una noche especial al participar como invitada en la obra Mentiras All Stars, presentada en el Centro Cultural Teatro 1. La intérprete argentina-mexicana sorprendió al público al mostrar la química artística que tiene con Belinda sobre el escenario, asegurando que planea duetos con lo que considera lo mejor de la actualidad, y entre ellas está Karol G.

Durante su intervención, Amanda elogió a la cantante pop, destacando que le da mucho gusto poder tener la oportunidad de trabajar juntas en un proyecto, ya que conecta muy bien con el público: "Sí, hay nuevas generaciones muy buenas como Belinda, por ejemplo, que me da mucho gusto compartir con ella, y con otros artistas jóvenes también. Es un gusto porque ellos te acercan a la gente joven definitivamente".

La intérprete de Él me mintió reveló además que trabaja en un nuevo disco, en el que espera tener a Beli como parte de una colaboración especial. Según contó, la intérprete de origen español suele intimidarse al cantar a su lado: "Ella se pone un poquito nerviosa, me da la mano y me dice: 'Ay, es que es difícil cantar contigo, Amanda. Tú impones demasiado'. Le digo 'Sí, pero no, no. Tú suéltate, tú tienes voz, tú lo puedes hacer'. Me encanta que es muy sencilla", relató.

Pero Belinda no sería la única figura invitada. Amanda Miguel también expresó su deseo de incluir a Karol G en este nuevo álbum de duetos. La razón se remonta a un momento viral en el que la colombiana interpretó uno de sus temas en un bar, lo que causó sensación entre las personas cercanas a la cantante: "Me encantó. Fue un boom. Todos mis amigos de España, de Miami, de todos lados me escribían y me decían: 'Amanda, Amanda, Karol G cantando Así no te amará jamás'. Es otra persona que quiero dentro de mi próximo disco de éxitos y de dúos", comentó con emoción.

La estrella de talla internacional resaltó que más allá de la fama, lo que más valora de estas colaboraciones es la calidad humana de las artistas: "Sobre todo tan lindas personas, me da mucho gusto compartir con ellas", destacó. Como si fuera poco, la cantante reveló que también podría incluir un tema nuevo con Diego Verdaguer en el proyecto.

Explicó que recientemente encontró un material inesperado del fallecido cantautor: "El otro día estaba escuchando una cinta que nunca había escuchado y apareció una canción inédita que no tenía yo registrada. Sí, ¿por qué no? Puede ser. Hay canciones que todavía están ahí enlatadas, guardadas, por supuesto". Con estas sorpresas, Amanda Miguel se prepara para una producción llena de nostalgia, colaboraciones estelares y una mezcla generacional que promete conquistar tanto a sus seguidores de siempre como a nuevos públicos.

¡Amanda Miguel quiere a Belinda y a KarlaG para su NUEVO disco! ¿Qué te parecerían estas COLABORACIONES? ¡Te leemos! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/uooDoCf5qM — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui