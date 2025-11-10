(VIDEO) Cristian Castro con misteriosa acompañante; fans cuestionan situación con Mariela Sánchez

Ciudad de México.- Los medios locales comenzaron con fuertes especulaciones sobre la relación de Cristian Castro y Mariela Sánchez, quienes planeaban casarse entre diciembre y febrero; sin embargo, todo parece indicar que los planes no podrán realizarse, ya que nuevamente rompieron su compromiso. Lo más impactante del asunto es que Cristian fue visto acompañado de una misteriosa mujer. ¿Será su nueva novia?

Cabe destacar que también se pronunció sobre este tema la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic: "Cristian Castro y Mariela Sánchez nuevamente terminaron su relación. Ella fue quien tomó la decisión de finalizarla, así que veremos qué dirá en estos días", señaló la influencer, quien después agregó que esto ocurrió justo el pasado fin de semana.

Según la información expuesta por Jacqueline, fue Mariela quien se percató de que el intérprete de Azul tenía varios mensajes con mujeres en su celular, lo que desató un fuerte conflicto entre ambos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Mariela ya se ha pronunciado, pero aunque confirmó que el cantante se fue de su casa hace cuatro días, no mencionó lo que expuso la influencer.

Cristian Castro y Mariela Sánchez

Video de Cristian Castro con misteriosa mujer

Los medios argentinos difundieron un video del hijo de Verónica Castro caminando junto a una mujer que se presume pertenece a su club de fans y que viajó desde Córdoba con algunas pertenencias, lo que hace pensar que podría permanecer un tiempo en el lugar. Por supuesto, esto generó gran revuelo, ya que muchos creían que Cristian y Mariela llegarían hasta el altar para darse el "sí".

No obstante, se desconoce completamente la identidad de la mujer, por lo que todo esto sigue siendo un rumor. La única versión oficial hasta ahora es la de Sánchez: "La verdad es que no sabía de esto y me estoy enterando por ustedes. Estoy muy triste. Tengo la misma información que ustedes: que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días", declaró la prometida ante los reporteros. Para varios usuarios, esto confirma que la pareja sí se separó.

Fuente: Tribuna del Yaqui