VIDEO: ¿De víctima a victimaria? Fátima Bosch es acusada de discriminar a Miss Perú en evento

Ciudad de México.- Después de que el director general de Tailandia, Nawat Itsaragrisil, la insultara y después se arrepintiera, pidiéndole perdón entre lágrimas, la reconocida representante de México, Fátima Bosch, una vez más da de que hablar en evento de Miss Universe 2025, ya que se dijo que pasó de víctima a victimaria, pues en redes sociales está siendo acusada de discriminar a Miss Perú.

Como se sabe, Bosch tiene días en el centro del ojo público, después de que el director ejecutivo de Miss Universe Tailandia, la llamó "estúpida", por supuestamente haberse negado a participar en una promoción de su equipo. Ante esta situación, Fátima se defendió con elegancia, recibiendo el apoyo de varias de sus compañeras, además de millones alrededor del mundo, ocasionando que Nawat saliera a disculparse, incluso rompió en llanto al pedir que se dejara el asunto en el pasado.

Ahora, en redes sociales, como TikTok, ha comenzado a circular un video, que se está viralizando con gran rapidez en el que aparece al lado de Miss Perú, Karla Bacigalupo. Según las fuentes que han compartido dicho material audiovisual, Fátima hizo justamente por lo que alzó la voz, que es actuar con desprecio y hacerle una grosería directa a la representante de Perú, cuando ella solo quiso saludarla.

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, rompió en llanto mientras ofrecía disculpas por el papelón de ayer con la participante mexicana Fátima Bosch.pic.twitter.com/21Ay9aLDYT — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 5, 2025

Según los informes, durante una sesión de fotos grupal en Tailandia, Bacigalupo, se acerca con entusiasmo a Fátima, aparentemente para saludarla, pero, que justo cuando va a estrechar su mano y saludar de beso a la mexicana, esta voltea a la cámara y este movimiento hace que ya no se saluden con normalidad, lo cual en redes fue interpretado como un rechazo directo, incluso dicen que ve con incomodidad a la cámara.

Tras ese saludo casi a distancia, ambas intercambian una breve sonrisa y bromean, pero segundos después, Fátima se retira sin despedirse, lo que volvió a hacer que internautas la acusen de "grosera" y le recriminan que hizo lo mismo de lo que ella se quejó de Nawat. Estos son algunos de los comentarios en su contra.

Para entender los modos de Fátima tendrían que crecer en nuestras tierras de Tabasco".

Le bajó la mano cuando Karlita estaba saludando, qué ruda".

Ya dejen ese fanatismo y rivalidad horrible entre Perú y México. Eso quedó atrás, vivan el presente".

Fuente: Tribuna del Yaqui