"A mí me vale mad…": Julio Preciado estalla contra empleado de aerolínea y se vuelve viral (VIDEO)

Tijuana, Baja California.- Julio César Preciado Quevedo formó parte de una de las bandas sinaloenses más famosas de todos los tiempos, El Recodo. Sin embargo, un tiempo después decidió salir para construir una carrera en solitario. A pesar del éxito que ha tenido como músico, en esta ocasión la noticia no es positiva, ya que en redes sociales está siendo duramente cuestionado por su comportamiento.

En múltiples plataformas se hizo viral un video donde se le observa peleando con un empleado de Volaris. Su molestia inició cuando se le informó que su vuelo había sido reprogramado. Se suponía que debía viajar en la mañana de Tijuana a Mazatlán, pero este cambio ocasionó que solo pudiera salir del estado hasta las 16:00 horas. Su enojo fue tal que comenzó a gesticular y gritar, exigiendo atención al superior que en ese momento estaba ocupado con otros viajeros.

De hecho, a pesar de que el joven intentaba explicarle el motivo de la situación, Preciado Quevedo no se calmaba: "A mí me vale madre, mi vuelo estaba programado a las 10:00 de la mañana, antes que ese vuelo", dijo furioso. El empleado le respondió que serían indemnizados: "¿Y la gente que no tiene dinero, cómo va a comer? ¿Tienes idea? No hay reembolso, no hay dinero, no hay nada. No hay vuelo", cuestionó Julio.

Julio César Preciado Quevedo

Usuarios se dividen en redes sociales

Algunos consideran que Preciado Quevedo no debió, bajo ningún motivo, gritarle a alguien que simplemente cumplía con sus labores, mientras que otros se pusieron en su lugar, considerando que había esperado hasta casi 12 horas por su vuelo. Es necesario mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el músico no se ha pronunciado sobre este asunto.

Lo iba a criticar pero cuando vi 12 horas de retraso hijole es bn complicado, es vdd que el empleado no tiene la culpa pero 12 horas si es muchísimo tiempo, hay personas que tienen una organización de su tiempo y pueden perder cosas valiosas mientras esperan su vuelo. — k (@KG28012) November 11, 2025

En X (antes Twitter), el perfil @KG28012 realizó un comentario en el que, aunque critica la reacción del mexicano, reconoce que la situación era complicada: "Lo iba a criticar, pero cuando vi 12 horas de retraso, hijole, es bien complicado. Es verdad que el empleado no tiene la culpa, pero 12 horas sí es muchísimo tiempo; hay personas que tienen una organización de su tiempo y pueden perder cosas valiosas mientras esperan su vuelo", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui