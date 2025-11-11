Actor de 'Shazam' dice que está vetado de Hollywood por opiniones políticas: "Exigí responsabilidades"

Los Ángeles, California.- El reconocido actor que protagonizó Shazam en su última versión, Zachary Levi, recientemente tuvo una entrevista, en la que decidió romper el silencio sobre su ausencia de grandes producciones, aseguraron que Hollywood lo vetó de estas, debido a sus opiniones políticas y la critica tan abierta que realizó a una poderosa empresa farmacéutica, destacando que "exigí responsabilidades" para salvaguardar a los ciudadanos.

Zachary tiene más de 20 años en la industria del cine, formando parte de grandes producciones como la comedia de acción, Chuck, además de la película biográfica de Kurt Warner, llamada American Underdog, y por su puesto la más reciente, Shazam: La Furia de los Dioses. Tristemente, y de la propia boca de Levi, sus más de dos décadas en la industria, no lo salvaron del poder de la política, ya que aseguró que está vetado por ello.

Según el protagonista de Harold y su crayón mágico, declaró que los productores pusieron su nombre en la denominada lista negra de famosos, o sea, para que no fuera contratado, y si ha seguido trabajando, es en producciones y papeles pequeños, gracias a unos amigos que le han ayudado: "Podría decirse que me pusieron en la lista negra. Sigo consiguiendo trabajos y estoy agradecido, además de tener muchos amigos en la industria".

Zachary Levi. Internet

Sobre el motivo, Zachary declaró que fue por desafiar al Gobierno estadounidense, a sus normas políticas y de salubridad, ya que en varias ocasiones externó que no consideraba que Kamala Harris debería de estar postulada para ser presidenta, y que la empresa farmacéutica Pfizer se responsabilizara sobre la vacuna para el Covid-19 y la manera en que afectaba a la gente: "Hay gente en el sector que no quiere trabajar conmigo, porque tuve la osadía de decir que Kamala Harris no era la candidata adecuada en las últimas elecciones y también porque exigí responsabilidades a empresas como Pfizer".

Finalmente, Zachary declaró que es un hombre que está a favor de la ciencia y de la salud, pero que también lo está de la humanidad y cree que todos deberían de vivir con la mejor calidad de vida y de la manera más libre que se desea, sin ataduras de nadie más: "Estoy a favor de la ciencia. Estoy a favor de la salud. Estoy a favor de la humanidad. Creo que todos deberíamos tener derecho a vivir la vida que elijamos, pero también reconociendo que nuestra libertad individual termina ahí".

Fuente: Tribuna del Yaqui