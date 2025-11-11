Acusan a Violeta Isfel de maltrato, Karina Torres y Dr. Miguel se dan beso y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que pasó con tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, la mejor opción es ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En la edición de este martes 11 de noviembre, conoce la nueva polémica que enfrente la actriz y cantante Violeta Isfel, quien ahora fue acusada de malos tratos hacia un maquillista.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Reportan presunto ataque a la casa de Vanessa Guzmán

La casa en Texas de la reconocida actriz Vanessa Guzmán fue baleada recientemente, y según reportes y dentro se encontraba el hijo de la estrella de Atrévete a soñar, quien afortunadamente salió ileso. La protagonista de novelas habló de la situación y descartó que se tratara de un ataque directo.

Karina Torres y Dr. Miguel hablan sobre su beso

El inesperado beso entre Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla se volvió algo de lo más comentado en redes sociales y de inmediato se volvió viral. Ambos influencers ya salieron a hablar del respecto y confesaron que les gustó bastante esta interacción que tuvieron.

Acusan a Violeta Isfel de maltrato

Un maquillista recientemente acusó a la actriz Violeta Isfel de haberlo maltratado e insultado en un evento de Día de Muertos. El make up artist mencionó que lloró "una semana entera" debido al desaire de la protagonista de Televisa.

Fuente: Tribuna del Yaqui