Ana Gabriel e integrante de Molotov generan polémica por su relación con Inés Gómez Mont

Ciudad de México.- Hace un par de días se volvió viral en redes sociales un video en el que la cantante mexicana Ana Gabriel hablaba sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Además, hacía un llamado al pueblo de México para que levantara la voz y, a pesar de considerar que se exponía al peligro con sus declaraciones, continuó dirigiéndose a su público durante un show en Orlando, Florida.

En aquel momento, varios internautas felicitaron la acción de la artista y la consideraron valiente; sin embargo, principalmente en la plataforma X (antes Twitter), comenzaron los cuestionamientos contra la celebridad, quien es amiga de Inés Gómez Mont. Cabe recordar que Gómez Mont está prófuga de la justicia mexicana por presunto lavado de dinero y asociación delictiva, mientras que su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido recientemente en Florida, Estados Unidos.

"Resulta que tanto el vocalista de Molotov como Ana Gabriel son muy amiguitos de la pareja de delincuentes prófugos de la justicia, Inés Gómez Mont y su maridito. No me extrañaría nada que también hayan ayudado a sus cuates a lavar dinero", escribió el perfil @AxPz86, refiriéndose a una fotografía que circula en la web donde se observa a la intérprete de Simplemente amigos sonriente conviviendo con Inés y Manuel.

Inés Gómez y Víctor Manuel

¿Cómo se relaciona Molotov con Inés Gómez Mont y su esposo?

Antes que nada, como te informamos en TRIBUNA, Paco Ayala tuvo algunas diferencias con José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues el músico se expresó de manera crítica sobre la Cuarta Transformación y sobre el esposo de Beatriz Gutiérrez. Por supuesto, el hijo del morenista respondió directamente, asegurando que la carrera de Molotov estaba "más que perdida".

#Tendencias | La casa de Vanessa Guzmán es atacada uD83DuDE28uD83DuDEA8 pic.twitter.com/F8R5DMWWSb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Destapan su árbol genealógico

Lo anterior se explica porque Juan Francisco Ayala está casado con Heydee Hofmann, amiga cercana de Inés Gómez Mont. Muchos consideran que esto aclara por qué Ana Gabriel y Paco han sido críticos en ciertos asuntos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los aludidos ha respondido; sin embargo, quienes se mantienen muy activos son los usuarios que han creado un intenso debate, con posturas divididas entre los que apoyan y los que cuestionan a los artistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui