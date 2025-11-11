Cristian Castro rompería su compromiso por infidelidad; fue visto con nueva novia y Mariela responde

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Cristian Castro, una vez más tiene todo un caos en cuestiones del amor, debido a que tras confirmarse su separación de Mariela Sánchez, se acaba de revelar que esto sería porque le fue infiel con una fan, la cual ya sería actualmente la nueva novia con la que fue captado hace poco en Mendoza. Ante esta situación, Mariela ha respondido a la polémica y en Sale el Sol hizo fuertes confesiones.

A una semana de que la polémica pareja retomara sus planes de boda, afirmando que ya estaban cuadrando todo para dar el gran paso, tras decir que se quedarían comprometidos, ahora, una vez más los planes se han desmoronado y esta vez sería de manera definitiva. Fue el pasado lunes 10 de noviembre que un medio argentino afirmó la separación de estos y que el hijo de Verónica Castro ya tendría su nueva pareja.

Ahora, a través del matutino de Imagen TV, la presentadora Ana María Alvarado, acaba de afirmar que ella se puso en contacto con Mariela para que aclare la situación, y en efecto, la mujer argentina ha confirmado que está separada de Castro y señala que en esta ocasión ya no hay vuelta atrás, que su relación y compromiso, oficialmente llegó a su final y sin opción a una reconciliación a corto o largo plazo.

Ana María en el programa compartió una serie de capturas de pantallas de su conversación con Mariela, en la que solamente confirma su separación, no habla de ninguna infidelidad y solamente dice que le desea lo mejor al intérprete de Mujer de Madera, que siempre va a llevar en su corazón los mejores momentos que pasaron juntos y tendrá presente todo el aprendizaje que tuvo a su lado.

Finalmente, la presentadora contó que Mariela fue la que contactó al denominado 'Gallito Feliz' con la fan con la que ahora tiene un romance, señalando que ella para que las mayores fans de Cristian tuvieran el bonito recuerdo de convivir con él, realizó un encuentro casual y divertido, donde fue que sucedió toda esta situación de la infidelidad, que Mariela supo y decidió terminar su romance de manera definitiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui