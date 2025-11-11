"Es cruel": Filtran AUDIO de José Julián al llorar y hablar mal de Maribel Guardia con Imelda Tuñón

Ciudad de México.- La mañana de este martes 11 de noviembre, mediante el programa Venga la Alegría, se ha filtrado audio en el que se puede escuchar al pequeño José Julián Figueroa, en un momento personal con su madre, Imelda Tuñón, en el que llora atemorizado y con una gran ira en su interior, mientras que habla mal de su abuela, la reconocida actriz y cantante, Maribel Guardia, afirmando que "es cruel".

Como se sabe, hace poco que en una entrevista, Imelda declaró que su hijo al lado de Julián Figueroa está muy molesto con Guardia y aunque ella diga que lo ama y tiene sus mejores recuerdos con el menor, él no tiene los mejores recuerdos: "El recuerdo que le va a quedar a José Julián, el recuerdo que tiene ahorita, es el recuerdo de cuando lo separó, no recuerda lo demás, porque yo se los he dicho, y él no recuerda nada, ella podrá tener los más bonitos con José Julián, pero él no".

Ahora, en el matutino de TV Azteca han filtrado un audio del menor, en el que al inicio se escucha a Imelda hablarle lindo y que lo ama muchísimo, tras lo que le menciona a Maribel y le pregunta si quiere volver a verla, a lo que este comienza a llorar y muy alterado y molesto dice que no quiere verla, debido a que no desea estar cerca de una mujer que "es mala", acusándola de separarlo de su madre: "No, esa mujer es horrible. Es mala y cruel".

¿Maribel Guardia se ENOJÓ tras el SUPUESTO nuevo ROMANCE de Imelda Tuñón? ¿Qué OPINAS sobre esto? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/jpuHRX9Gku — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 10, 2025

Después de que el menor llorara y se notara alterado, Imelda habla tratando de calmarlo y le pide que no se exprese mal de "Mimi", o sea Maribel, porque tiene corazón y sentimientos: "Está bien, mi amor, tranquilo, nunca vayas a decir eso. Cuando seas grande puedes decidir si quieres o no (verla). No lo digas así, ella tiene un corazón". Ante esto, José Julián dice que duda que Maribel tenga un Corazón, reiterando que es mala: "No, esa mujer es horrible. Es mala y cruel. No lo creo, no creo que tenga (que Maribel Guardia tenga corazón)"

Finalmente, Imelda le dice que lo ama mucho y lo calma hablando de la escuela, que pronto va a iniciar su nuevo curso, y que ya tiene nueva mochila y va a poder jugar mucho y demás, a lo que el niño simplemente comienza a calmarse y hablar con más calma. Con esto, se dice que Tuñón lo habría filtrado para deslindarse de acusaciones de que ella infundiría el odio en su hijo en contra Maribel.

Fuente: Tribuna del Yaqui