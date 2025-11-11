Exnovio de Juan Gabriel arremete contra Iván Aguilar y la nueva bioserie que hizo del cantante

Ciudad de México.- El reconocido cantante, Santaella, que también es famoso por haber sido uno de los novios de Juan Gabriel, recientemente brindó una entrevista para TV Notas, en la que no ha tenido reparo en arremeter en contra de uno de los cuatro hijos reconocidos del intérprete, Iván Aguilera, por el lanzamiento de la nueva bioserie. Según lo dicho por la expareja del artista, todo lo de la serie fue manipulado a conveniencia de su descendiente.

Después de que Mariana Seoane y Aída Cuevas, hablaran de la serie documental sobre la vida de 'Juanga', Debo, puedo y quiero, ahora es una de las parejas del intérprete quién se tomó el tiempo de hablar al respecto, dejando en claro que para él, no estuvo bien hecha y han dejado fuera momentos importantes: "Es la primera entrevista que doy sobre este tema. Sé que lo grababa todo. Hasta en eso era visionario. Él quería hacer su propio reality, pero no le dio tiempo. Esa es la verdad. En cuanto a la serie, para mí, para Santaella, deja mucho que desear".

Según el cantante, el creador de temas como Así Fue, tiene material impresionante de su vida que nadie ha visto, pues asegura que hasta tiene en video conversaciones con abogados en el que trata temas muy importantes, como el testamento o demandas que llegó a tener y no salieron a la luz: "Él hizo mucho como artista y lo documentó todo. A mí me consta. Siempre llevaba un camarógrafo a todos lados. Grababa, literal, desde que abríamos los ojos hasta conversaciones súper privadas con abogados, temas de demandas, problemas y más. No salió nada de eso".

Pero eso no fue todo, pues señala que partes que no están grabadas y que fueron contadas por él a sus seres más cercanos, como momentos de la infancia, fueron modificados por Iván y muchas otras cosas para lavar su imagen y no se centró en lo importante, que es enaltecer el legado del 'Divo de Juárez': "Siento que está adaptada a como él la quiso contar. Es muy respetable, pero si vas a hacer un documental de todo lo que has vivido, lo bonito y todo, también hay que contar el otro lado. Siento que este documental es más para limpiar la imagen de Iván que para alzar la imagen de Juan Gabriel".

Sobre su relación con Iván, declaró que pese a que al inicio parecía que tendrían una relación cordial, de la nada simplemente cambió, destacando que nunca fueron grandes amigos, y ahora no son enemigos, pero hay muchas cosas que no coinciden y genera conflicto: "Al principio era un chico a todo dar, pero luego cambió. Le quedó grande Juan Gabriel. Hasta la fecha va a hacer 10 años y mira cómo ha manejado el legado. No se ha podido hacer nada. Yo no estoy peleado con Iván, solo que no tenemos contacto".

Con respecto a porqué no formó parte de la serie, Santalella declaró que hubo muchos como él, a los que invitaron los miembros de la producción, pero que se negaron a realizarla por el hecho de que Iván no tiene buena relación con ellos y porque sabían que movería todo a su conveniencia, no para recordar al verdadero Alberto Aguilera: "María José me invitó. No acepté, porque sabía que al final se iba a cortar y a poner todo a favor de él, y así ha sido. Ella me invitó en 2021 o 2022. También faltan personas esenciales, como el maestro Magallanes. Sé que tampoco quiso participar, porque con Iván no se ganó esa buena relación".

Por eso mucha gente no aceptó. Como fan, me hubiera gustado ver el día a día de Juan Gabriel. No hay una imagen de él en algún camerino, sus vestuarios, las fotos y las canciones inéditas que dejó", aseveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui