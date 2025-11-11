Fallece a los 84 años Sally Kirkland, nominada al Oscar por 'Anna' y actriz de 'Los ángeles de Charlie'

California, Estados Unidos.- Sally Kirkland, reconocida actriz, productora y directora de cine, falleció la mañana de este martes 11 de noviembre de 2025, luego de que hace días se confirmara su ingreso a un centro de cuidados paliativos. La noticia de su lamentable deceso, a los 84 años de edad, fue compartida por el medio de comunicación TMZ, a través de su representante Michael Greene.

De hecho, una de las últimas actualizaciones en sus redes sociales fue en marzo, donde se abordó su estado de salud, mencionando que el proceso había sido muy difícil: "En el centro anterior desarrolló úlceras por presión y, como consecuencia, una infección casi mortal. Ha sido un mes muy complicado. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Sally está progresando gracias a los excelentes cuidados que recibe en el nuevo centro de rehabilitación", señalaba el comunicado.

En esas mismas plataformas se difundió una campaña creada en GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para su tratamiento. En su momento, enfrentó graves problemas de salud tras fracturarse cuatro huesos del cuello, la muñeca derecha y la cadera izquierda; lo más crítico fue que durante su recuperación contrajo dos infecciones que pusieron su vida en serio peligro.

Su última foto en redes

Por ello, cuando se pidió ayuda fue porque, tras las infecciones, Sally Kirkland requirió hospitalización prolongada, que por supuesto incluyó extensos periodos de rehabilitación superiores a los 100 días que cubre el seguro. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre este triste fallecimiento, ya que ningún familiar se ha manifestado públicamente.

Un poco sobre Sally Kirkland

De acuerdo con información en línea, aunque estuvo casada por un breve periodo con Michael R. Jarrett entre 1974 y 1975, nunca tuvo hijos. A nivel profesional, si bien trabajó en Charlie’s Angels, su papel más destacado fue en Anna (1987), gracias al cual recibió un Globo de Oro, un Independent Spirit Award y una nominación al Oscar como mejor actriz. Este día, la luz de sus ojos se apagó a las 4:50 horas (tiempo del Este) tras un largo año de lucha contra la demencia.

