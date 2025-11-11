"Lloré una semana": Maquillista acusa a Violeta Isfel de maltratarlo en evento de Día de Muertos

Ciudad de México.- El maquillista mexicano, Leonardo Reséndiz, de nueva cuenta colocó a la reconocida actriz y cantante, Violeta Isfel, en el centro del escándalo, debido a que en una entrevista para TV Notas, la acusó de maltratarlo cuando le tocó maquillarla para un evento de Día de Muertos, asegurando que lo "insultó horrible" y que por eso lloró "una semana". Hace un par de meses, la histrionista fue acusada en redes de humillar a maquillista que le pidió colaborar con ella.

Leonardo aseguró que esta situación ocurrió en el año del 2023, y fue contratado por una revista que realizó sesión de fotos para la famosa tradición mexicana, destacando que además de Isfel, también estaba Mariazel, Lizbeth Rodríguez y Maya Zapata, por lo que él estaba sumamente emocionado y feliz. El profesional declaró que todo parecía ir de maravilla, que Violeta alabó su trabajo, pero que de la nada todo cambió.

Al parecer, la actriz de Atrévete a Soñar había tratado mal a sus colaboradores y eso tensó mucho el ambiente, ya que a él no le pareció nada eso, pero aunque no se metió, las cosas no estaban bien y ya la energía de Violeta era muy pesada y se sentía algo incómodo: "La energía cambió desde que noté sus feas actitudes hacia su propia gente y las personas alrededor. Hizo pancho por una comida. Su actitud era demasiado pesada. Al principio no se quería desmaquillar y luego decidió que mejor sí, porque tenía que irse a la obra Lagunilla mi barrio".

Violeta Isfel. Internet

"Al momento de quitarle el maquillaje, me puse a leer el producto que mejor le pudiera caer en su piel delicada y al minuto me comenzó a insultar. Me dijo: 'Eres un pen..., no sirves para esto. ¿Quién me lo trajo? Yo quiero gente profesional. No sé por qué me traen este tipo de personas'".

No tengo idea de si cuando dijo: 'Este tipo de personas' se refería a mi orientación sexual. No sé si sea homofóbica. No entendí a qué se debió ese comentario. Usé productos 100% profesionales, hipoalergénicos. Al no poderse desmaquillar rápido, siguió insultándome. Me amenazó: 'Voy a demandar'. Me dio un poco de miedo por el poder que tiene en redes sociales", agregó.

Finalmente, declaró que aunque la exintegrante de Me Caigo de Risa trate de mostrarse como una mujer alegre, linda y que apoya a la comunidad, en realidad es todo lo contrario y asegura que todo el que la conozca, de seguro quedaría decepcionado por su verdadera personalidad: "Ella se vende como un personaje de la comunidad, alegre y de barrio, pero no es así. Los que la conocemos sabemos que es difícil de tratar. Era su fan y tenía la ilusión de maquillarla. Sin embargo, cuando la conocí, me derrumbé. Ataca a las personas. Me decepcioné y bajoneé".

Violeta obtiene su tercer acusación de maltrato. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui