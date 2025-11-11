Querría la 'greencard': Exactriz de Disney se casó con futbolista solo por la nacionalidad estadounidense

Miami, Estados Unidos.- Todo parece indicar que reconocida exactriz de Disney estaría más que decidida para obtener la greencard, o sea la residencia en Estados Unidos, y para ello supuestamente se habría casado con futbolista del Inter Miami, para así agilizar los trámites y tener la nacionalidad estadounidense en unos cuantos meses. Dicha actriz se trataría de Tini Stoessel, y el deportista sería el también argentino, Rodrigo de Paul.

Aunque el futbolista también proviene de Latinoamérica al haber nacido y crecido en Argentina, como la actriz de Violeta, serie de Disney que la hizo saltar a la fama, se dice que al ser jugador del Inter Miami, junto a Lionel Messi, de Paul ya tendría su residencia, y por ello, es que Tini habría decidido casarse de manera express y secreta con el futbolista, agilizando los trámites que ya tiene en proceso para ser estadounidense.

Según el periodista también de origen argentino, Javier Ceriani, hace unas semanas que Stoessel y Rodrigo se habrían convertido en marido y mujer, y que supuestamente el enlace matrimonial les habría salido únicamente en 100 dólares, ya que todo fue de un momento a otro y con el único objetivo de que la intérprete de Niña de la Escuela obtenga los tan deseados "papeles en Estados Unidos" y sea una residente y así no tener problemas con sus giras futuras.

rodrigo de paul viendo a tini stoessel en la prueba de sonido ayer, está enamoradísimo uD83DuDE0D pic.twitter.com/yYHwWh6135 — sebas uD80CuDDB0uD80CuDDAA (@keniastoessel) May 21, 2025

Según el expresentador de Chisme No Like, la boda se habría realizado en Miami, donde recientemente compraron una mansión para vivir juntos, solamente con los testigos de invitados, y ahora, solo deberían de permanecer residiendo juntos en su mansión varios meses, en espera de la nacionalidad: "Habría un 98% de que esta pareja se habría casado para avanzar legalmente con los papeles de residencia y poder vivir en esa mansión maravillosa. Saben que la cosa no es fácil".

"Ellos tienen que ir a vivir a Miami. Ella tiene visa de trabajo, y lo que les conviene es casarse en Estados Unidos. Si ella se casa con él, como Rodrigo está contratado por el Inter, puede tener la residencia allá".

Fuente: Tribuna del Yaqui