¿Quién gana hoy Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México? Resumen de este martes 11 de noviembre de 2025

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora en los spoilers filtrados para este martes 11 de noviembre del 2025, se dice que para esta noche habrá muchas sorpresa con respecto a los presuntos ganadores del Duelo de los Enigmas, además de asegurar que en la competencia para salir de la Zona de Riesgo, habrá mucha polémica y será un rojo el que caiga.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va empezando y ya se encuentra muy intensa, pues se dice que ante el tema de las tensiones siguen cada vez creciendo más y más, en especial entre los hombres, como Mario 'El Mono' Osuna, y Leo Adrián, que desde la temporada pasada han estado peleándose y diciéndose de cosas. Según informes, este martes no sería la excepción y ahora hasta entre las mujeres habría problemas.

De la misma manera, se ha revelado que va a perder en los duelos por la Zona de Riesgo, el cual se basa en que se conocerá la primera atleta que irá al Duelo de Eliminación el próximo domingo 16 de noviembre del año en curso. Hasta el momento, no hay filtración del nombre, pero se dice que el primero en salir sería una vez más, uno de los integrantes de los rojos y que sería de los que estuvieron en el draft, como Benjamín o Villaluz, mientras que de los azules podría ser Alejandro o José.

¡Bien merecido!



Este fue el punto que regresó a los Azules a la Vila 360. pic.twitter.com/jVRd1i5tBL — Exatlón México (@ExatlonMx) November 11, 2025

Con respecto a que pasará en el Duelos de los Enigmas, en las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de los azules, como en las primeras semanas, por lo que este día sería totalmente a favor de los azules, en contras a días pasados que no han tenido buena suerte, como en el tema de la doble perdida de integrantes, como Paola Peña y Michelle Tanori, por lesión y eliminación.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar como el pasado en el que los rojos remontaron.

¡De locura!



Por si te lo perdiste, este fue el punto que les dio la venta al equipo rojo. pic.twitter.com/J6jSq36miJ — Exatlón México (@ExatlonMx) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui