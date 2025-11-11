Reportan grave y "sin remedio" a William Mebarak, padre de Shakira; afirman que su estado empeora

Miami, Estados Unidos.- Todo parece indicar que el padre de Shakira, el escritor y empresario colombiano, William Mebarak, actualmente estaría pasando por otro complicado momento de salud, pues recientemente se ha reportado grave y "sin remedio" alguno, ya que supuestamente día con día su estado empeoraría y los médicos no estarían seguros si el abuelo de los jóvenes Sasha y Milán lograría recuperarse.

Por desgracia, mientras que la cantante colombiana se encuentra sumando más éxitos con cada presentación de su gira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en su vida personal pasa por momentos agridulces, ya que desde el 2022, su padre ha estado en un constante ir y venir en cuestiones de salud, incluso se llegó a decir que padecía de Alzheimer, después de que pasó varias semanas hospitalizado por problemas neurológicos tras caerse y golpearse la cabeza.

Fue mediante el periódico ElNacional.cat, que hace poco se dijo que el escritor y progenitor de una de las artistas más grandes del momento, estaba muy mal y no se le veían esperanzas de mejora, pues aseguraron que supuestamente su salud ha "empeorado drásticamente en las últimas semanas" y que, dada su condición "es muy crítica", por lo que supuestamente "los médicos son pesimistas" sobre una recuperación.

Pero, mientras que dicho periódico habla al respecto, una supuesta fuente cercana a la intérprete de Copa Vacía, dijo al medio Hola!, que supuestamente William no está hospitalizado, sino que se encuentra tranquilo y cuidando de su salud en su domicilio de Miami, cerca de donde tiene fijada su residencia la estrella del pop colombiana: "Está en su casa y, con los cuidados que requiere una persona de 94 años, pero está perfecto".

Finalmente, la fuente aseguró que la ex de Gerard Piqué es una hija 100 por ciento devota a sus padres y si cualquiera de los dos estuviera tan mal como se ha dicho de William, ella no dudaría en poner en pausa su exitosa gira para estar a su lado y cuidar de su padre en estos momentos tan complicados: "Si él estuviese en una situación muy crítica, como han llegado a decir, Shakira estaría en Miami con su familia".

Fuente: Tribuna del Yaqui