Reportan muerte de Vanessa Guzmán tras ser baleada su casa en Texas; quipo de la actriz se pronuncia

Texas, Estados Unidos.- La reconocida actriz y fisioculturista mexicana, Vanessa Guzmán, por desgracia hace un par de días causó extrema preocupación, ya que se informó que balearon su casa en Texas, mientras que al parecer ella estaba al interior con su hijo, incluso se reportó su muerte tras este aparente atentado en su contra. Por este motivo, ahora, el equipo de relaciones públicas de la estrella de Televisa, a través de sus redes sociales se han pronunciado con fuerte noticia.

Como se sabe, fue el presentador de noticias, Jorge Cabajal, que en su canal de YouTube, que aseguró que la casa que tiene Vanessa en El Paso, Texas, fue baleada, mientras que ella y su hijo, Uberto Bondoni, estaban en el interior. De la misma manera, declaró que fue un aparente atentado directo a la actriz y su hijo, por lo que estaba en investigación: "Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los responsables de este ataque".

Pero eso no fue lo peor, ya que unas horas después, incluso comenzó a circular un video falso en el que informaron que la actriz de Atrévete a soñar presuntamente murió, a los 49 años: "Vanessa Guzmán falleció repentinamente en su casa a la edad de 49 años, final trágico y desgarrador". Sin embargo, pese a que muchos comenzaron a externar su tristeza, otros aseguraron que era un video generado por IA, como el de Adela Noriega.

Ante esta situación, mediante la cuenta de Instagram de Vanessa, su equipo de representantes han compartido un claro mensaje en el que aseguran que tanto Vanessa como su hijo se encuentran sanos y a salvo, destacando que no estaban presentes al momento de la balacera, además de negar que fuera un atentado directo: "Respecto a los recientes hechos ocurridos en el domicilio de la actriz Vanessa Guzmán, queremos aclarar que no se trató de un atentado en su contra o en contra de su hijo. Afortunadamente, ambos se encuentran bien".

Finalmente, Por el momento no se pueden ofrecer más detalles, ya que las autoridades de Estados Unidos están llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Agradecemos profundamente el interés y la preocupación mostrada, y pedimos respeto y discreción hacia Vanessa y su familia durante este proceso

Vanessa Guzmán denuncia presunto asalto y b4l4z0s en su casa de Texas.



