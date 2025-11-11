Sacan del clóset a galán de Televisa y estalla por rumor de romance con Ricky Martin: "Pregúntenle a él"

Ciudad de México.- Un famoso actor mexicano, que renunció a su carrera en Televisa por la religión y ahora se dedica a la política, está metido en una fuerte controversia debido a que tuvo un enfrentamiento con la prensa al ser señalado de homofóbico y luego de que le recordaran que presuntamente tuvo un amorío con nadie más y nadie menos que el reconocido cantante Ricky Martin.

Se trata de Eduardo Verástegui, quien alcanzó la fama en los 90's al formar parte de la agrupación musical Kairo y por su participación en exitosos melodramas como Soñadoras, Tres Mujeres y Alma Rebelde. Actualmente, el político tiene años alejado del medio artístico ya que se dedicó a "predicar la palabra de Dios" y se enfocó en la religión católica, además de volverse célibe por casi dos décadas.

Recientemente, Eduardo se encontró a reporteros que lo cuestionaron sobre varias situaciones, entre ellas Ricky Martin, con quien habría tenido un amorío. Debido a que ahora el actor está en contra de los matrimonios gays y el puertorriqueño formó una familia homoparental, la prensa lo cuestionó al respecto y él dejó claro que nunca fue su amigo cercano: "Falacia, falacia. Estás diciendo: 'Fuiste muy buen amigo' Lo conozco, lo he visto cinco veces en mi vida".

Eduardo Verástegui y Ricky Martin habrían tenido un romance

Ante el rumor de que podrían haber sido pareja, Verástegui añadió: "De ahí a que saquen todas las historias telenoveleras. Bueno, pues a ver, pregúntenle a él". Asimismo, el exgalán de Televisa volvió a generar controversia al hablar sobre su visión del matrimonio y la familia, insistiendo en que su lucha está enfocada en proteger a los niños de México bajo un modelo tradicional, afirmando que para él, el ideal es que los menores crezcan en un hogar conformado por un padre y una madre enamorados.

Lo que yo viví, esa experiencia es la que yo le deseo a todos los niños del mundo, que tengan un papá y una mamá enamorados y que los amen", dijo.

Al ser cuestionado sobre si ese modelo aplica también para parejas del mismo sexo, el actor respondió tajante: "No, pues eso no es un matrimonio. Yo estoy hablando del matrimonio hombre-mujer". Y añadió: "Eso no es matrimonio, llámale otra cosa, porque si le llamo este micrófono elefante, a la cámara y a ti otra cosa y entonces entramos a la ideología de género. No es la familia natural compuesta por un hombre y una mujer".

Verástegui insistió en que su postura no es homofóbica, aunque reconoció que ha sido señalado como tal por su forma de pensar: "No soy homofóbico, me tachan de eso porque obviamente de algo me tienen que tachar. Derechos humanos reales y verdaderos para todos. Pero si tú me preguntas a mí que, si el matrimonio que era hombre y mujer, que sigue siendo hombre y mujer, ahora va a ser hombre, hombre, mujer, mujer, dos hombres con una mujer, tres hombres, un perro, dos y todo tutifruti, pues entonces se va degenerando todo y no es por ahí".

Al final del día, mira, a mí nadie me va a tener que rendir cuentas, todos vamos a rendirle cuentas, tú también, a Dios", añadió para cerrar el tema.

"Lo ideal es tener un padre y una madre" ¡Eduardo Verástegui NO es HOMOFÓBICO pero NO le parecen los MATRIMONIOS LGBTQ+! ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/bjUMlusime — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui