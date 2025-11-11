Tras abandonar 'Exatlón México' por lesión, Paola Peña reaparece desde el hospital con dura noticia

Ciudad de México.- Después de haber tenido que abandonar por lesión su lugar dentro de Exatlón México, la reconocida atleta hondureña del equipo de los azules, Paola Peña, acaba de emplear sus redes sociales para compartir un video en el que reaparece desde el hospital, encamada y con la bata de paciente, mientras que da una dura noticia sobre su situación médica con el tema.

El pasado viernes 7 de noviembre, mientras que rojos y azules competían para ganar la Supervivencia, Paola al enfrentarse a Mati Álvarez, por desgracia al momento de dar un salto para bajar de la plataforma superior, tuvo un fuerte accidente, del que ya no pudo ponerse de pie por su propia cuenta, y tuvo que ser llevada de emergencia al hospital para hacerle estudios, esperando que solo fuera el dolor momentáneo por el golpe al caer.

Pero, por desgracia, antes del Duelo de Eliminación de la semana, el presentador de la emisión, Antonio Rosique, declaró que tendría que abandonar la competencia y regresar a México para ser atendida, aunque se descartó una cirugía en ese momento. Ahora, tras un par de días resguardada en República Dominicana y tras unas horas en Ciudad de México, Paola empleó sus redes sociales para dar triste noticia.

A través de su cuanta de Instagram, Paola compartió en sus historias un video en el que anuncia que en cuanto pisó el hospital, decidieron dejarla internada y bajo vigilancia médica, pues los doctores le afirmaron que va a tener que someterse a una cirugía para reparar la fractura que tuvo en la rodilla, seguido de una serie de fisioterapia. En dicho video, se mostró tanto animada como triste por la situación.

Finalmente, la exparticipante de Guerreros 2020, declaró que su cirugía será en el transcurso de la tarde de este martes 11 de noviembre, por lo que esperaba que para mañana pudiera darles más noticias sobre su situación, esperando que todo en la operación saliera bien y darles buenas noticias.

