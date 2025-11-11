Tras acusar a Angélica Vale de infiel, filtran que Otto Padrón la traicionó de esta "terrible" manera

Ciudad de México.- Después de confirmarse el divorcio de Angélica Vale, tras 14 años de un aparente feliz matrimonio, la actriz fue acusada de serle infiel a su esposo, el empresario Otto Padrón, o sea, que era la culpable de esta situación. Sin embargo, ahora, aseguran que el empresario de origen mexicano, también habría traicionado la confianza de la querida actriz de Televisa de esta "terrible" manera.

Como se sabe, el pasado lunes 10 de noviembre, mientras que estaba al aire en su programa de radio, Angélica Vale Show, la actriz y presentadora, declaró que en efecto, estaba separada de Padrón desde abril, pero que ella no sabía de la demanda de divorcio y se enteró hasta que lo filtraron: "Cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido".

Ante esto, Vale aseguró no saber el motivo, solo que el empresario así lo quiso, sin embargo, en la cuenta de Instagram de Chamonic3, aseguraron que fue porque la actriz le sería infiel a Otto con un bailarín de Vaselina, cuando ella estuvo en la obra: "Angélica Vale, habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de vaselina, recordemos que ella estuvo pasando mucho tiempo en México. Según por eso Otto decidió irse de la casa y tramitar el divorcio y en el divorcio se pide no divulgar lo que sucedió".

Según el periodista argentino, Javier Ceriani, Otto fue el traidor en la relación, pues según él, ambos acordaron separarse amistosamente sin involucrar a la corte, que solamente sus abogados se comunicarían para los detalles de los papelea a firmar, pero sería todo de manera amistosa sin involucrar a la corte, pero él, rompió el pacto: "Yo sabía que estaban esperando de buena onda y amistad, hacer este divorcio de manera extrajudicial, que ambos abogados se comunicaran vía e-mail. Cada uno había puesto un abogado, tenían que comunicar vía e-mail y finalmente, resolver sin la Corte, sin poner el divorcio".

