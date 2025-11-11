(VIDEO) 'Toy Story 5' lanza su primer TRAILER oficial: ¿Regresarán Woody y Buzz para una nueva aventura?

Ciudad de México.- Una tremenda sorpresa se llevaron los fans de la franquicia de películas de animación Toy Story, porque salió el primer adelanto oficial de su parte cinco, que se estrenará el 19 de junio de 2026. Esta nueva entrega, por supuesto, planea hacer alusión a la forma en que juegan los niños en la actualidad. Aquí en TRIBUNA te contaremos todo lo que necesitas saber sobre este estreno.

"Hace que el trabajo de los juguetes sea exponencialmente más difícil cuando se enfrentan a esta nueva amenaza tecnológica”, dice un fragmento del tráiler, haciendo referencia al nuevo reto que deberán enfrentar Woody, Buzz Lightyear y Jessie. Pixar decidió que era necesario añadir un elemento que se ha vuelto fundamental para muchos pequeños: se trata de Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana, que en este filme en particular representará un misterio para los juguetes.

Regresa el elenco original

Aunque no todos los dobladores regresan, sí lo hace una parte fundamental del reparto. Entre ellos se incluyen Tom Hanks como el peculiar Woody, Tim Allen que da voz al valiente Buzz, así como Joan Cusack, quien nuevamente interpretará a la intrépida Jessie. No hay que olvidar a Tony Hale como Forky, el juguete que Bonnie creó en Toy Story 4, estrenada el pasado junio de 2019.

Ya salió el avance en todas las plataformas

En cuanto a la producción, uno de los nombres que más causa curiosidad es Andrew Stanton, conocido por haber trabajado en dos proyectos que muchos aman: WALL-E y Buscando a Nemo. Stanton contará con la colaboración de la codirectora Kenna Harris. Además, es importante añadir que Greta Lee, actriz y modelo estadounidense, dará voz al personaje innovador Lilypad. Una vez que se publiquen más detalles, en TRIBUNA te los informaremos de inmediato.

Opinión de la audiencia

"Por otra parte, hay algo inquietante en todo esto. A pesar de que la animación de esta película ha mejorado, aún no se sabe si volverá a colocar a Toy Story en la cima o si será como su antecesora: sin alma y con un mensaje repetitivo y cansado que Pixar ha manejado no solo con esta saga, sino también con el resto de sus películas recientes", destacó en YouTube @sandrarodriguezcruz5251.

Fuente: Tribuna del Yaqui