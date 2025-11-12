¿Alfredo Olivas sufre ataque armado? Publica extraña foto en Instagram y preocupa a sus fans

Ciudad de México.- La noche de este miércoles 12 de noviembre de 2025, los fanáticos de Alfredo Olivas se preocuparon por el cantante, ya que comenzó a circular que había sufrido un atentado, es decir, un ataque armado. El hecho se magnificó, pues el también compositor subió a su Instagram una extraña foto que generó preguntas entre sus seguidores.

Sin embargo, se trata de una foto suya para confirmar que no fue víctima de nada; la imagen es para decirle a sus fans que está en perfecto estado de salud. Aunque sí hay que mencionar que la fotografía preocupó de cierta manera a sus fanáticos, ya que muchos de ellos no entendían el contexto de la publicación. El supuesto ataque armado en su contra habría ocurrido en Tamaulipas, pero las propias autoridades confirmaron que no era cierto.

#ÚltimaHora | Alfredo Olivas descarta atentado en su contra publicando la siguiente foto



En redes señalaron que el cantante obregonense había sido atacado a balazos en Tamaulipas, pero la noticia quedó totalmente desmentida pic.twitter.com/8a851gQqdk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 13, 2025

Se había dicho que el atentado ocurrió en la carretera de Ciudad Victoria y que al menos cinco camionetas con hombres armados los atacaron, quedando las escoltas de Alfredo Olivas sin vida. Pero después de reportarse esto, la Fiscalía de Tamaulipas desmintió señalando que no hay reportes de parte del C5 y no existe registro de tal agresión en contra del cantante de 'El precio de la soledad'.

"Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa. Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas", publicó en X, antes Twitter, la Vocería de Tamaulipas.

#VoceríaInforma



Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa.



Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o… pic.twitter.com/Nb0T8hVAFC — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 13, 2025

El atentado que casi le quita la vida

Cabe señalar que en 2015 el cantante sí fue víctima de un ataque armado, el cual casi le quita la vida; este sucedió en Chihuahua. De la experiencia, Olivas escribió la canción 'El Paciente', la cual marcó un antes y un después en su carrera y amplificó su fama. El tema relata en primera persona el ataque del que fue víctima en el municipio de Hidalgo del Parral: "Qué difícil es la vida cuando existe incertidumbre y qué feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre; hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas; una se quedó conmigo, las otras iban de pasada", reza la canción.

Fuente: Tribuna del Yaqui