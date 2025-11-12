Aniversario luctuoso de Silvia Pinal: Cancelan homenaje tras intento de robo en su tumba

Ciudad de México.- El próximo 28 de noviembre de 2025 se cumple un año de la muerte de la gran diva del cine mexicano de la Época de Oro, Silvia Pinal, y se ha informado que el homenaje que se tenía previsto para este jueves 13 de noviembre en su honor por ser su primer aniversario luctuoso queda cancelado, esto tras el intento de robo en su tumba. La orden la habría dado su hija Sylvia Pasquel.

Según el programa Todo para la mujer, el evento estaba programado para las 10 de la mañana en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Los conductores del programa dejaron entrever que Pasquel podría desear que el acto sea completamente privado, limitado únicamente a ella y sus hermanos.

Cineteca de las Artes uD83DuDFE3 dedica su altar a Silvia Pinal, una de las grandes leyendas del cine, el teatro y la televisión mexicana. En esta ofrenda celebramos su vida y pasión por los escenarios. ????uD83EuDE79 pic.twitter.com/6gvy4RV6lx — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) October 31, 2025

"No quiere prensa, no quiere amigos, no quiere artistas, no quiere nada en el panteón", se comentó en el programa. La noticia llega después de que se reportara un acto de vandalismo en la tumba de la actriz. Aunque no se sustrajo ningún objeto, se detalló que hubo una intrusión con la aparente intención de robo. Por lo que no se descartó la idea de que este incidente habría influido en la decisión de mantener el evento en privado.

La exasistente de Silvia Pinal, Efigenia Ramos, era la encargada de coordinar el evento; se dijo que ella contaba con la autorización de Luis Enrique Guzmán para llevarlo a cabo. Entre los artistas confirmados estaban Humberto Cravioto, Freddy Show y un mariachi, además de arreglos florales organizados por la agencia funeraria J. García. "Iban a sacar la urna en un lugar ordenado para que la gente que quisiera ir a recordarla pudiera hacerlo con seguridad", se explicó.

"No entendemos por qué", expresaron los conductores, visiblemente desconcertados ante el anuncio de cancelación del homenaje. Esta situación ha dejado en el aire muchas preguntas sobre la dinámica familiar y el manejo del legado de Silvia Pinal. Cabe recordar que la diva del cine mexicano falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años en la Ciudad de México. Su muerte se debió a complicaciones de una infección urinaria que contrajo tras ser hospitalizada el 21 de noviembre de 2024, como confirmaron familiares y medios nacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México