Arturo Carmona confirma su pleito con actor de Televisa y revela si se agarraron a golpes en obra

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Arturo Carmona, acaba de brindar una entrevista en la que acaba de confirmar el pleito que tuvo con el galán de Televisa de origen chileno, Cristián de la Fuente, declarando que era verdad que tuvieron una intensa discusión en los ensayos para la obra de teatro en la que trabajan, además de aclarar si es verdad que se agarraron a golpes.

Desde hace varios días se ha estado circulando el rumor que entre de la Fuente y Carmona, que interpretan al 'Maestro de Ceremonias', en la obra Perfume de Gardenias, durante los ensayos para este personaje, tuvieron una fuerte discusión, incluso mencionaron que los ánimos se calentaron tanto que hasta llegaron a los golpes. Por su parte, Cristián se ha negado a dar declaraciones al respecto.

Por otro lado, Carmona en una entrevista para Sale el Sol confirmó esto, pero dejó en claro que todos estaban en sana paz y que son cosas que pasan entre compañeros rodo el tiempo, pero fueron diferencias que se arreglaron y ya trabajan juntos en sana paz: "Somos una compañía muy grande y siempre habrá diferencias con los compañeros, afortunadamente a tiempo se aclaran las cosas, sí hubo algunos detalles, pero nada que no se pudiese arreglar, en su momento se arregló, pero nada fuerte que nos impida trabajar juntos".

Sobre los motivos que los llevaron a esta situación, el exesposos de Alicia Villarreal, declaró que es por sus diferentes maneras de pensar en muchos aspectos, pero principalmente en su visión del persona que ambos interpretan, y de manera laboral, hacen cosas diferentes: "No todo mundo tiene que pensar como uno, ni tampoco tiene que ver el trabajo como uno, al final somos cabezas diferentes, sentimos diferentes, tomamos las cosas profesionales de formas distintas".

#CHRISTIANDELAFUENTE huyó de la prensa al ser cuestionado sobre las diferencias que tuvo con #ARTUROCARMONA en "Perfume de gardenias", situación que este mismo confirmó uD83DuDE31 pic.twitter.com/rMcdJBDV6X — Al Punto Noticias (@AlPuntoNoticias) November 12, 2025

"Tampoco fue algo tan grave, nada que no se pudiese arreglar, y afortunadamente seguimos trabajando en paz, en armonía. Sí hubo detalles, entre hombres así pasa, entre los machos alfa, pero no pasó de ahí. Tomamos las cosas distintas", agregó.

Con respecto a si llegaron a los golpes, el exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, declaró que es una persona muy paciente, pero que cuando es momento de salir a defenderse lo hace con todo, pero nunca con agresión, por lo que niega que llegaran a los golpes, pero confirma que ya no son amigos: "Aguanto mucho, soy muy tolerante, pero ya cuando me vuelan la tapa de la cabeza, ya uno tiene que mostrar el carácter, pero nada de forma violenta. Ya no va a ser igual, pero nos toleramos".

¿Arturo Carmona y Cristián de la Fuente PELEARON a G0LP3S tras FUERTE discusión? ¿Alguien está mintiendo? ¡Los leemos! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/xroJER1TzX — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui