Camila Sodi revela cómo un sueño premonitorio marcó su duelo tras perder a Ernestina Sodi

Ciudad de México.- La sobrina de Thalía, Camila González Sodi, cantante, actriz y modelo mexicana, parece haber sumado una nueva faceta: la de escritora, al menos así lo indica su libro titulado El pequeño libro del duelo. Esta obra acaba de salir este mes y aborda el difícil proceso de duelo que enfrentó tras la trágica muerte de su madre, Ernestina Sodi. En TRIBUNA te contamos los detalles.

¿De qué murió Ernestina Sodi?

De acuerdo con información extraoficial, la reconocida historiadora perdió la vida el 8 de noviembre de 2024 en la Ciudad de México, a los 64 años de edad, tras un periodo de hospitalización grave. La causa de esto fueron dos infartos al miocardio. Ingresó al hospital el 18 de octubre, y durante su estancia su estado de salud se fue deteriorando hasta que no pudo recuperarse.

¿En qué consiste el libro?

En entrevista para Venga la Alegría, Camila comentó que, a partir de la pérdida de su madre, perdió la fe y la esperanza. Además, mencionó que en el caso de quienes tienen a un ser querido muy enfermo, el duelo comienza desde el mismo hospital, ya que lo único que les queda a los familiares es esperar el golpe inevitable. Sin embargo, la artista también compartió una revelación que sorprendió a muchos.

Ernestina Sodi

En el capítulo Destino de su libro, Camila relató un sueño premonitorio que la marcó profundamente: un techo blanco que se derrumbaba, llenando el cuarto de agua, mientras un ser querido se ahogaba. Imágenes que cobraron sentido cuando vio a su madre entubada en terapia intensiva."Sí, sí, cuando tenemos shocks, ya hay muchas imágenes que nos acechan, que se nos quedan impresas en la memoria", comentó la cantante.

uD83DuDCF0uD83CuDF1F ¡El Top 3 de las noticias del momento en Sonora! uD83DuDD1D?Con Casa Ley, te traemos los titulares más importantes y actuales que están marcando la agenda en nuestro estadouD83DuDCF2uD83DuDDDE?https://t.co/qFdRvVrlEe#Top3Sonora #NoticiasActuales #CasaLey #LoQuePasaEnSonora #InformaciónRelevante pic.twitter.com/KpPxhnWaYd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 13, 2025

La artista reflexionó sobre cómo el luto puede despertar una sensibilidad distinta: "Cuando estamos bien sintonizados, podemos acceder a información que está más allá de esta superficie en la que vivimos. Y eso es una de las cualidades que, aunque parece una paradoja que el duelo tenga cualidades, tiene algunas. Esta es una de ellas: estás mucho más sensible y sintonizado con una dimensión más real que en la que habitamos todo el tiempo".

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México