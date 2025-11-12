Critican a Julión Álvarez por pisar celular lanzado de un fan durante concierto en CDMX; ¿Aplicó la de Bad Bunny?

Ciudad de México.- Julión Álvarez, cantante del regional mexicano ha sido criticado en redes sociales, debido a que en TikTok se viralizó un video en el que pisa el celular de un fan, el cual le habían lanzado al escenario mientras cantaba. El incidente se volvió viral y generó críticas, defensas y comparaciones con casos similares de otros artistas, como Bad Bunny.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el Palacio de los Deportes, durante la interpretación del tema 'Dime'. Un asistente lanzó un iPhone al escenario, que impactó directamente en el pie izquierdo del intérprete. Álvarez continuó cantando unos segundos antes de pisar el dispositivo con fuerza, quebrándolo.

Critican a Julión Álvarez por destrozar celular de un fan en concierto

El momento fue grabado por varios asistentes y difundido en TikTok, Instagram y X, donde el video superó las 2 millones de reproducciones en menos de 48 horas. En redes sociales, el debate se dividió: Algunos usuarios acusaron al cantante de "falta de respeto", mientras otros argumentaron que la reacción pudo ser involuntaria debido al impacto, las luces estroboscópicas y el ruido del espectáculo.

Hasta este 12 de noviembre, Julión Álvarez no ha emitido comunicado oficial ni en sus redes sociales ni a través de su equipo de prensa. El show continuó sin interrupciones, incluyendo éxitos como 'Terrenal' y 'Cuidado', dentro de su gira '4218 Tour 2025'.

Incidentes similares han marcado la carrera de figuras internacionales. Bad Bunny, en 2022, arrojó el celular de una fan que intentaba tomarse una selfie con él en Orlando. Cardi B, en 2023, lanzó su micrófono a un espectador que le arrojó una bebida en Nueva Orleans. Adele, en 2022, pidió a su público en Las Vegas que dejaran de grabar con celulares. Harry Styles, entre 2021 y 2023, recibió múltiples objetos lanzados al escenario durante su gira Love 'On Tour'.

Bad Bunny is under fire for throwing away a fan’s phone after they violated his personal space in the Dominican Republic. pic.twitter.com/bz1LsMz8Oz — Pop Crave (@PopCrave) January 2, 2023

En el ámbito del regional mexicano, Alfredo Olivas detuvo un concierto en Guadalajara en 2024 para reprender a fans por lanzar objetos, y Peso Pluma fue criticado en 2023 por ignorar celulares arrojados durante su gira Éxodo. El episodio refleja una práctica creciente en conciertos masivos: Fans lanzan sus teléfonos al escenario con la esperanza de captar una interacción exclusiva. Los artistas, por su parte, enfrentan el desafío de reaccionar ante acciones que pueden ser invasivas o peligrosas.

Aunque Julión Álvarez no tiene antecedentes de este tipo de conflictos con su público, sí ha superado controversias mayores, como la inclusión en la lista de la OFAC de Estados Unidos en 2017 por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusación que negó y que fue retirada en 2022, lo que le permitió retomar giras en ese país.