De Ángela Aguilar a Taylor Swift: Estos famosos han sido víctimas de la Inteligencia Artificial

Ciudad de México.- Desde que se creó la Inteligencia Artificial, el mundo ha tenido sentimientos encontrados con la útil herramienta, debido a que ha facilitado muchas cosas importante, como ediciones, cuentas, entre muchas cosas, pero, para actores de Televisa, cantantes, y muchos famosos, ya sean mexicanos o estadounidenses, se han visto envueltos en escándalos, afectados por la IA. Uno de los ejemplos más sonados han sido los de Taylor Swift y Ángela Aguilar.

En el mundo artístico, los famosos viven de su imagen y sus comentarios sobre ciertos artículos, puede ayudar a la empresa para incrementar las ventas, o disminuirlas, en caso de que haya criticas por su parte. Es precisamente por esto, que varios famosos han tenido problemas con la IA y han alzado la voz para que se regularicen leyes en contra de la herramienta. Además de la intérprete de You Belong To Me y de la hija de Pepe Aguilar, estos famosos también han sido afectados:

Tom Hanks

El protagonista de Naufrago, hace un par de años fue de los actores que denunció que con el uso de la Inteligencia Artificial, se hizo uso no autorizado de su imagen y voz generada por esta herramienta, para ponerlas en anuncios publicitarios falsos, específicamente para un producto dental o plan médico de esta índole.

Taylor Swift

La prometida de Travis Kelce, en el 2024 se vio en medio del escándalo, debido a que comenzaron a viralizarse por redes sociales y páginas de Internet, unas imágenes explícitas generadas por la IA, las cuales incluso fueron puestas a la venta. Esto causó que se comenzara a pedir leyes sobre el tema.

Scarlett Johansson

La querida actriz de Black Widow, denunció públicamente que su voz fue utilizada por OpenAI para un asistente de IA sin su permiso, por lo que salió a exigir que en Estados Unidos se comenzaran de manera inmediata a realizarse leyes para regularizar su uso y que se castigue a los que la usen para usar su imagen sin autorización.

Rosalía

En el caso de la intérprete de Beso, ha sido víctima de la suplantación de identidad mediante la mencionada herramienta, incluyendo canciones falsas que se volvieron virales en redes sociales, por las que incluso se monetizó.

Ángela Aguilar

Antes de que se volviera de las famosas más odiadas de México, en redes sociales se viralizaron fotos y videos de ella en la que estaba mostrándose como Dios la trajo al mundo, que después, ella mencionó que fueron manipuladas y editadas por la Inteligencia Artificial.

Diego Luna

Hace un par de años que fue uno de los que ha exigido la regularización del uso de la IA, después de haber denunciado que fue víctima de una estafa digital en la que se utilizó su imagen, sin consentimiento, para solicitar dinero a los usuarios de redes sociales.

Andrea Legarreta

Al igual que el exactor de Televisa, la presentadora del programa Hoy, también reveló que ha sido víctima del uso no autorizado de su imagen mediante inteligencia artificial para crear y vender fotos falsas y para realizar estafas en línea, especialmente en páginas de adultos con temas fetichistas de los pies.

Fuente: Tribuna del Yaqui